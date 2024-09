Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 tỉnh

Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Đồng Nai, Tỉnh ủy Cà Mau và Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Sáng 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo báo An Giang, tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2020 – 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng ông Hồ Văn Mừng. Ảnh: Báo An Giang.

Cũng trong sáng 12/9, tại Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề), HĐND tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu ông Hồ Văn Mừng - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Đông Bắc. Ảnh: Báo An Giang.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Huỳnh Đông Bắc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 12/9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Đào Văn Phước đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Hồng Phong.

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Chính phủ, tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng trao quyết định cho ông Nguyễn Đức Hiển. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng chúc mừng ông Nguyễn Đức Hiển được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó vào ngày 10/9, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo báo Đắk Lắk, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được chuẩn y. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Đinh Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, cơ quan UBKT Tỉnh ủy và ông Trần Tiến Đông, Trưởng Phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh, tham gia UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk Lê Văn Nghĩa trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được chuẩn y.