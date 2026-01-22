Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công bố danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

  • Thứ năm, 22/1/2026 19:40 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Ngày 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương.

Danh sách Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

STT

Họ và tên

(Xếp đồng chí Tổng Bí thư lên trước, các đồng chí còn lại xếp theo thứ tự ABC trong từng khối)

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

(ghi chức danh, chức vụ chủ yếu)

KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1

1

ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2

2

ĐÀO TUẤN ANH

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng.

3

3

TRẦN VĂN BẮC

Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

4

4

ĐỖ THANH BÌNH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5

5

LÊ HẢI BÌNH

UVDKTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

6

6

ĐOÀN XUÂN BƯỜNG

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

7

7

ĐỖ VĂN CHIẾN

UVBCT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

8

8

HOÀNG DUY CHINH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

9

9

NGUYỄN TÂN CƯƠNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

10

10

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

11

11

NGUYỄN HỒNG DIÊN

UVTWĐ, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

12

12

ĐẶNG VĂN DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

13

13

ĐOÀN ANH DŨNG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

14

14

HOÀNG TRUNG DŨNG

UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

15

15

HỒ QUỐC DŨNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

16

16

NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

17

17

LƯƠNG QUỐC ĐOÀN

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

18

18

NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

19

19

NGUYỄN HỮU ĐÔNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

20

20

ĐẶNG HỒNG ĐỨC

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

21

21

NGUYỄN QUANG ĐỨC

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

22

22

NGUYỄN VĂN GẤU

UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

23

23

PHAN VĂN GIANG

UVBCT, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

24

24

NGUYỄN THỊ THU HÀ

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

25

25

VŨ HẢI HÀ

UVTWĐ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

26

26

LÊ KHÁNH HẢI

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

27

27

LÊ NGỌC HẢI

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

28

28

NGÔ ĐÔNG HẢI

UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

29

29

NGUYỄN LONG HẢI

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

30

30

NGUYỄN THANH HẢI

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

31

31

NGUYỄN VĂN HIỀN

UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

32

32

TRẦN THỊ HIỀN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

33

33

NGUYỄN SỸ HIỆP

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

34

34

PHAN CHÍ HIẾU

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

35

35

BÙI THỊ MINH HOÀI

UVBCT, BTTWĐ, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

36

36

NGUYỄN THỊ HỒNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

37

37

ĐOÀN MINH HUẤN

UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

38

38

LÊ MẠNH HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

39

39

LÊ QUỐC HÙNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

40

40

BÙI QUANG HUY

UVDKTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

41

41

DƯƠNG QUỐC HUY

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

42

42

LÊ MINH HƯNG

UVBCT, BTTWĐ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

43

43

NGUYỄN ĐỨC HƯNG

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

44

44

TRẦN TIẾN HƯNG

UVTWĐ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

45

45

NGUYỄN ĐÌNH KHANG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

46

46

TRẦN VIỆT KHOA

UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

47

47

VŨ TRUNG KIÊN

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

48

48

ĐÀO HỒNG LAN

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

49

49

NGUYỄN NGỌC LÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

50

50

NGUYỄN THANH LÂM

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

51

51

TRẦN THANH LÂM

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

52

52

TRỊNH MẠNH LINH

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

53

53

NGUYỄN HỒNG LĨNH

UVTWĐ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

54

54

NGUYỄN PHI LONG

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

55

55

NGUYỄN VĂN LONG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

56

56

LÊ VĂN LỢI

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

57

57

NGUYỄN THỊ THANH MAI

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

58

58

PHAN VĂN MÃI

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

59

59

LÊ QUANG MẠNH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

60

60

LÂM VĂN MẪN

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

61

61

TRẦN THANH MẪN

UVBCT, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

62

62

LÊ QUỐC MINH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

63

63

TRẦN HỒNG MINH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

64

64

PHẠM HOÀI NAM

UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

65

65

HÀ THỊ NGA

UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

66

66

LÊ THỊ NGA

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Giám sát của Quốc hội khóa XV.

67

67

NGUYỄN THANH NGHỊ

UVTWĐ, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

68

68

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

UVBCT, BTTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

69

69

BÙI VĂN NGHIÊM

UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

70

70

TRẦN THANH NGHIÊM

UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

71

71

NGUYỄN QUANG NGỌC

UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

72

72

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

73

73

CHIÊM THỐNG NHẤT

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

74

74

NGUYỄN HẢI NINH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

75

75

LA CÔNG PHƯƠNG

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

76

76

LÊ HỒNG QUANG

UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

77

77

LƯƠNG TAM QUANG

UVBCT, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an.

78

78

NGUYỄN VĂN QUẢNG

UVTWĐ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

79

79

VŨ HẢI QUÂN

UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

80

80

THÁI THANH QUÝ

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

81

81

TRỊNH VĂN QUYẾT

BTTWĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

82

82

HOÀNG MINH SƠN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

83

83

NGUYỄN KIM SƠN

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

84

84

VŨ HỒNG SƠN

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

85

85

ĐỖ TIẾN SỸ

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

86

86

NGUYỄN THÀNH TÂM

UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

87

87

LÊ ĐỨC THÁI

UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

88

88

TRẦN HỒNG THÁI

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

89

89

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

90

90

NGUYỄN THỊ THANH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

91

91

TRẦN SỸ THANH

UVTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

92

92

ĐINH HỮU THÀNH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

93

93

NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

94

94

NGUYỄN VĂN THẮNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

95

95

PHẠM TẤT THẮNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

96

96

TÀO ĐỨC THẮNG

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

97

97

TRẦN ĐỨC THẮNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

98

98

LÊ XUÂN THẾ

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

99

99

LÊ XUÂN THUẬN

Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

100

100

LÊ THỊ THỦY

UVTWĐ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

101

101

NGUYỄN HUY TIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

102

102

ĐẶNG KHÁNH TOÀN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

103

103

TRƯƠNG THIÊN TÔ

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

104

104

LÊ TẤN TỚI

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

105

105

PHẠM THỊ THANH TRÀ

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

106

106

NGUYỄN HẢI TRÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

107

107

LÊ MINH TRÍ

BTTWĐ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

108

108

HÀ QUỐC TRỊ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

109

109

LÊ HOÀI TRUNG

BTTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

110

110

TRẦN CẨM TÚ

UVBCT, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

111

111

NGÔ VĂN TUẤN

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

112

112

NGUYỄN ANH TUẤN

UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

113

113

PHẠM GIA TÚC

UVTWĐ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

114

114

HOÀNG THANH TÙNG

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

115

115

PHẠM THẾ TÙNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

116

116

ĐỖ XUÂN TỤNG

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

117

117

LÊ VĂN TUYẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

118

118

NGUYỄN THỊ TUYẾN

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

119

119

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

UVTWĐ, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

120

120

NGUYỄN ĐẮC VINH

UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

121

121

NGUYỄN MINH VŨ

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

122

122

VÕ THỊ ÁNH XUÂN

UVTWĐ, Phó Chủ tịch nước.

123

123

DƯƠNG TRUNG Ý

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

KHỐI ĐỊA PHƯƠNG

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

124

1

CAO THỊ HÒA AN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

125

2

PHAN THĂNG AN

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

126

3

NGUYỄN DOÃN ANH

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

127

4

NGUYỄN HOÀI ANH

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

128

5

PHẠM ĐỨC ẤN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

129

6

LÊ NGỌC CHÂU

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

130

7

LÊ TIẾN CHÂU

UVTWĐ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng.

131

8

NGÔ CHÍ CƯỜNG

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp.

132

9

QUẢN MINH CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

133

10

TRẦN TIẾN DŨNG

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

134

11

PHẠM ĐẠI DƯƠNG

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

135

12

NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

136

13

NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

UVTWĐ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

137

14

NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

138

15

NGUYỄN HỒ HẢI

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

139

16

NGUYỄN TIẾN HẢI

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

140

17

TÔN NGỌC HẠNH

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

141

18

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

142

19

TRỊNH VIỆT HÙNG

UVDKTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

143

20

Y THANH HÀ NIÊ KDĂM

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng.

144

21

HOÀNG QUỐC KHÁNH

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

145

22

NGUYỄN DUY LÂM

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

146

23

TRẦN VĂN LÂU

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

147

24

HẦU A LỀNH

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

148

25

NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh.

149

26

VÕ VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh.

150

27

HỒ VĂN MỪNG

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

151

28

HỒ VĂN MƯỜI

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

152

29

LÊ MINH NGÂN

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

153

30

NGUYỄN HỮU NGHĨA

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

154

31

HOÀNG VĂN NGHIỆM

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La.

155

32

NGUYỄN DUY NGỌC

UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

156

33

PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

157

34

THÁI ĐẠI NGỌC

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

158

35

HỒ VĂN NIÊN

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

159

36

ĐẶNG XUÂN PHONG

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình.

160

37

LÊ QUỐC PHONG

UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

161

38

TRẦN PHONG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

162

39

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

163

40

LÊ NGỌC QUANG

UVTWĐ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

164

41

TRẦN LƯU QUANG

BTTWĐ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

165

42

NGUYỄN VĂN QUYẾT

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

166

43

NGUYỄN HỒNG THÁI

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

167

44

ĐỒNG VĂN THANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ.

168

45

NGHIÊM XUÂN THÀNH

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

169

46

VŨ ĐẠI THẮNG

UVTWĐ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

170

47

NGUYỄN KHẮC THẬN

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

171

48

NGUYỄN KHẮC TOÀN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế.

172

49

LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT

UVDKTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

173

50

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

UVTWĐ, Bí thư Thành ủy Huế.

174

51

TRỊNH XUÂN TRƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

175

52

PHẠM ANH TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

176

53

TRẦN HUY TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

177

54

VƯƠNG QUỐC TUẤN

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

178

55

LÊ QUANG TÙNG

UVTWĐ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

179

56

VŨ HỒNG VĂN

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai.

180

57

HỒ THỊ HOÀNG YẾN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Danh sách Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

NGUYỄN HẢI ANH

Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

2

NGUYỄN TUẤN ANH

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

3

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

4

BÙI QUỐC DŨNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

5

NGUYỄN HUY DŨNG

Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

6

NGUYỄN MINH DŨNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

7

BÙI THẾ DUY

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

TRẦN DUY ĐÔNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

9

VŨ MẠNH HÀ

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

10

LÊ HẢI HÒA

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

11

U HUẤN

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

12

ĐỖ HỮU HUY

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

13

NGUYỄN HỒNG PHONG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

14

BÙI HOÀNG PHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

15

TRẦN QUÂN

Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

16

TRẦN ĐĂNG QUỲNH

Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái

17

NGUYỄN MINH TRIẾT

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

18

HỒ XUÂN TRƯỜNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

19

BÙI ANH TUẤN

Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

20

MÙA A VẢNG

UVDKTWĐ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Nguyễn Hưng - Thế Sự

ủy viên Trung ương khóa XVI Ủy viên trung ương

