Công bố danh sách trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

  • Thứ bảy, 21/3/2026 16:30 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu kết luận phiên họp chiều 21/3. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều nay 21/3 tại Trung tâm Báo chí của Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trân trọng giới thiệu kết quả bầu cử và danh sách đầy đủ những người trúng cử tại đây.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước hôm 15/3.

Theo báo cáo tổng hợp sau bầu cử, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68% và không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại. Bốn địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21/3, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Nhân ngày toàn dân đi bầu cử 15/3, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có bài viết về sự kiện chính trị trọng đại này.

Danh sách 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố kết quả bầu cử với danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; sau đây là danh sách 38 người tại TP.HCM trúng cử .

    Thoi tiet ngay 22/3: Mien Bac nhieu may, co mua va suong mu hinh anh

    Thời tiết ngày 22/3: Miền Bắc nhiều mây, có mưa và sương mù

    Ngày 22/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rải rác, sáng sớm xuất hiện sương mù. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam tiếp tục có nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ dông lốc vào chiều tối.

    Thu tuong khuyen khich nguoi dan dung phuong tien cong cong, xe dien hinh anh

    Thủ tướng khuyến khích người dân dùng phương tiện công cộng, xe điện

    Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh.

