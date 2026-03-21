Danh sách 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM

  • Thứ bảy, 21/3/2026 18:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố kết quả bầu cử với danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; sau đây là danh sách 38 người tại TP.HCM trúng cử .

STTHọ và tênNăm sinhTrình độNghề nghiệp/ Chức vụNơi công tác
1

Nguyễn Thế Duy

1994Cử nhân

Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex – CTCP.

2

Vũ Huy Khánh

1974Tiến sĩ

Thiếu tướng, Ủy viên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.
3

Võ Văn Minh

1972Thạc sĩỦy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.HĐND TP.HCM.
4Nguyễn Văn Riễn1977Cử nhânLinh mục, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Nhà thờ Thánh Giuse.

5Tào Đức Thắng1973Thạc sĩTrung tướng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
6Nguyễn Phạm Duy Trang1982Thạc sĩBí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam.Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
7Tạ Văn Đẹp1975Tiến sĩThiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.Công an TP.HCM.
8Trương Thị Bích Hạnh1975Thạc sĩPhó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
9Lê Văn Khảm1969Tiến sĩỦy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
10Lê Khánh Hải1966Cử nhân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Văn phòng Chủ tịch nước.
11Lê Ngọc Sơn1972Thạc sĩChủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.
12Nguyễn Thành Trung1976Thạc sĩThiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM; Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.Bộ Tư lệnh TP.HCM.
13Võ Ngọc Thanh Trúc1982Thạc sĩPhó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM
14Dương Minh Tuấn1974Thạc sĩPhó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
15Đỗ Đức Hiển1977Thạc sĩỦy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
16Trần Lưu Quang1967Thạc sĩỦy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.Thành ủy TP.HCM.
17Nguyễn Vũ Trung1972PGS.TSViện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.Viện Pasteur TP.HCM.
18Lê Văn Đông1975Tiến sĩViện trưởng VKSND TP.HCM.VKSND TP.HCM.
19Lê Quang Mạnh1974Tiến sĩỦy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.Văn phòng Quốc hội.
20Trần Anh Tuấn1974Tiến sĩChủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
21Nguyễn Minh Đức1969Giáo sư, Tiến sĩTrung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.
22Phạm Trọng Nhân1972Thạc sĩPhó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM.Liên đoàn lao động TP.HCM.
23Trương Minh Huy Vũ1984Tiến sĩViện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.
24Lê Quốc Hùng1966Tiến sĩThượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.Bộ Công an.
25Triệu Lệ Khánh1977Thạc sĩChủ tịch HĐND phường Gia Định, TP.HCMĐảng uỷ Phường Gia Định, TP.HCM
26Trần Hoàng Ngân1964PGS.TSNhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.Trường Đại học Sài Gòn.
27Nguyễn Thị Hồng Hạnh1974Thạc sĩGiám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.Sở Tư pháp TP.HCM.
28Phạm Văn Thanh1972Thạc sĩChủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
29Trần Thị Diệu Thuý1977Thạc sĩPhó Chủ tịch UBND TP.HCM.UBND TP.HCM.
30Nguyễn Thị Thanh Mai1974Giáo sư, Tiến sĩỦy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.Đại học Quốc gia TP.HCM.
31Võ Hoàng Ngân1978Thạc sĩGiám đốc Sở QH-KT TP.HCM.Sở QH-KT TP.HCM.
32Nguyễn Văn Thân1955Tiến sĩChủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
33Trần Thanh Mẫn1962Tiến sĩỦy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
34Dương Văn Thăng1969Tiến sĩChánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.Tòa án Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng.
35Nguyễn Thanh Tùng1974Thạc sĩChủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
36Đỗ Thanh Bình1967Thạc sĩỦy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.Bộ Nội vụ.
37Phạm Khánh Phong Lan1970PGS.TSGiám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.
38Nguyễn Thanh Sang1969Thạc sĩPhó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

