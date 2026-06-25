Công an yêu cầu người hành hung thai phụ ở tiệm hoa quả ra trình diện

Cơ quan công an đang vận động gia đình yêu cầu gã đàn ông hành hung dã man thai phụ tại cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng ra trình diện.

Tối 24/6, trả lời PV VTC News, Thượng tá Nguyễn Văn Đáp, Trưởng Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã xác định được danh tính người đàn ông có hành vi hung hãn, hành hung một phụ nữ mang thai ngay tại cửa hàng hoa quả trên địa bàn.

Tuy nhiên, đối tượng này hiện đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương.

“Công an phường đang phối hợp cùng gia đình vận động, yêu cầu người đàn ông này nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện để làm rõ vụ việc. Đến cuối giờ chiều nay, đối tượng vẫn chưa xuất hiện”, Thượng tá Đáp thông tin.

Người đàn ông túm cổ áo, đánh vào đầu thai phụ tại cửa hàng hoa quả ở Bắc Ninh. Ảnh cắt từ clip.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị H. Theo người nhà, chị H. đang mang thai ở những tháng cuối và đã cận kề ngày sinh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng bạo lực khiến dư luận phẫn nộ. Theo hình ảnh từ camera giám sát, khi chị H. đang đứng bên trong một cửa hàng hoa quả tại phường Quế Võ thì một người đàn ông mặc áo đỏ bất ngờ xông vào.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thai phụ đã bị gã này một tay túm chặt cổ, tay còn lại liên tiếp tát, đấm mạnh vào vùng mặt và đầu. Bị tấn công dồn dập, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đáng chú ý, gã đàn ông còn hung hãn giật lấy một vật giống con dao từ tay một người phụ nữ đang ngồi gọt bơ gần đó để uy hiếp nạn nhân. Thời điểm xảy ra sự việc, một nữ nhân viên mặc áo đen đã lao vào can ngăn, trong khi người phụ nữ áo trắng ngồi gọt bơ giữ thái độ thờ ơ, không có phản ứng.

Sau khi bị hành hung, chị H. bị chấn thương, xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai và đau bụng dữ dội, phải lập tức nhập viện điều trị.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.