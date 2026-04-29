Công an xác minh clip người đàn ông nhảy khỏi ôtô

Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mở cửa ôtô đang chạy rồi nhảy xuống đường sau khi mâu thuẫn với bạn gái.

Người đàn ông ngoại quốc nhảy khỏi ôtô sau khi cãi nhau với bạn gái Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mở cửa ôtô đang chạy rồi nhảy xuống đường sau khi mâu thuẫn với bạn gái.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin liên quan đến đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc một người đàn ông nhảy khỏi ôtô khi xe đang di chuyển trên đường.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra trên đường Lê Duẩn (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) lúc 23h08 ngày 28/4. Một cặp đôi được tài xế taxi chở bằng ôtô thì xảy ra cãi vã. Đoạn hội thoại ban đầu bằng tiếng nước ngoài cho thấy người đàn ông nhiều lần phủ nhận việc xúc phạm hay làm sai, trong khi người phụ nữ tỏ ra bức xúc, cho rằng mình bị bạn trai la mắng.

Người đàn ông mở cửa xe nhảy ra ngoài.

Không khí trong xe trở nên căng thẳng, người đàn ông mất bình tĩnh, có lời lẽ thiếu kiềm chế. Chỉ ít giây sau, người này bất ngờ mở cửa ghế sau bên phải rồi lao ra khỏi xe khi phương tiện vẫn đang chạy.

Clip ghi lại diễn biến sau đó cho thấy người phụ nữ khá bình thản, yêu cầu tài xế tiếp tục di chuyển, đồng thời nói "cứ đi đi, kệ nó" và đóng cửa xe lại.

Theo một số nhân chứng, sau khi rơi xuống đường, người đàn ông bị một xe máy đi phía sau tông trúng, bị thương và được đưa đi cấp cứu. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận nạn nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết đến thời điểm hiện tại, những người liên quan chưa trình báo. Thông tin vụ việc chủ yếu xuất phát từ clip trên mạng xã hội, chưa có nguồn độc lập kiểm chứng nên chưa thể xác định đầy đủ diễn biến cũng như bản chất sự việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định khi có đủ căn cứ.