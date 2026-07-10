Công an vào cuộc vụ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở GD&ĐT khẩn trương xác minh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực sau phản ánh lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 10/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng xác minh thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua.

Bà Hương thông tin thêm Sở GD&ĐT vừa tổ chức cuộc họp khẩn liên quan vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã báo cáo nhanh, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh.

Một cá nhân gửi tin nhắn tố cáo lên tài khoản tick xanh của Bộ GD&ĐT.

Đại diện sở khẳng định sẽ tiến hành rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả quy trình của kỳ thi tại mọi điểm thi trên địa bàn, đặc biệt là những nơi xuất hiện thông tin hoặc nghi vấn về tiêu cực, gian lận. Đồng thời, sở sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để khẩn trương xác minh khách quan, đầy đủ bản chất vụ việc.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định nếu quá trình kiểm tra phát hiện vi phạm, các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định, không bao che để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực và đang kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan.

Theo nội dung các bài đăng trên mạng xã hội, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, gợi ý đáp án cho thí sinh trong thời gian làm bài. Thông tin sau đó nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chia sẻ của nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội.