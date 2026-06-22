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Pháp luật

Công an triệu tập cô gái đánh người đến bất động

  • Thứ hai, 22/6/2026 20:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an xã Phụ Dực (Hưng Yên) triệu tập những người liên quan trong clip cô gái hung hãn đánh người khiến nạn nhân nằm bất động trên sàn, gây bức xúc dư luận.

Ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh cô gái bị bạn giật tóc kéo lê, đánh tới tấp đến mức ngã gục trên sàn một cửa hàng ở thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực (Hưng Yên), khiến nhiều người bức xúc.

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Cô gái bị bạn túm tóc kéo lê dưới sàn nhà. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 17h33 ngày 21/6, tại một cơ sở cung cấp dịch vụ làm đẹp, cô gái mặc trang phục màu đen từ bên ngoài bước vào cửa hàng và xảy ra lời qua tiếng lại với cô gái mặc đồ màu ghi đang đứng giữa nhà.

Sau màn cự cãi, cô gái mặc đồ đen bất ngờ đá đổ lẵng hoa đặt dưới nền nhà rồi lao tới tát mạnh vào mặt đối phương. Chưa dừng lại, người này tiếp tục túm tóc, kéo ngã nạn nhân xuống sàn và liên tiếp dùng chân tấn công vào vùng đầu và cơ thể.

Bị đánh dồn dập, cô gái mặc đồ ghi ngã quỵ xuống nền nhà và nằm bất động trong một khoảng thời gian.

Vừa hành hung, cô gái mặc đồ đen liên tục chửi bới, đi lại trong cửa hàng và đá văng hai lẵng hoa đặt dưới sàn. Dù nạn nhân đã ngã gục, người này vẫn quay lại đá thêm một cái rồi lấy điện thoại trên bàn trước khi tiếp tục cãi vã.

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Nạn nhân nằm bất động dưới nền nhà. Ảnh cắt từ clip.

Clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi của cô gái mặc đồ đen có dấu hiệu côn đồ, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Phụ Dực (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ việc, triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

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https://vtcnews.vn/cong-an-trieu-tap-co-gai-danh-nguoi-den-bat-dong-trong-clip-gay-phan-no-ar1024993.html

Theo Minh Khang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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