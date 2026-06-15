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Pháp luật

Đối tượng thứ 2 vụ vác điếu cày đánh người đầu thú

  • Thứ hai, 15/6/2026 20:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trưa 15/6, Trương Đức Hưng, đối tượng thứ 2 trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn, đến Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, đầu thú.

Đối tượng Trương Đức Hưng (trái) và Nguyễn Tiến Lộc. Ảnh: Công an nhân dân.

Trước đó, như thông tin đã đưa, tối 10/6, Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) gặp bạn gái cũ là chị L (SN 2005, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và anh P (SN 2004, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam.

Hai bên xảy ra xô xát. Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc và Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) tiếp tục gặp anh P đưa chị L về nhà ở phố Mai Hắc Đế.

Thấy Lộc nhảy vào đánh, anh P đã điều khiển xe máy chở chị L bỏ chạy. Khi đến số nhà 138 Lê Duẩn, Lộc và Hưng dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu của anh P. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi.

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Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bắt giữ đối tượng Lộc. Ảnh: Công an nhân dân.

Đến chiều 13/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bắt giữ đối tượng Lộc. Trưa 15/6, Hưng đến Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đầu thú.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

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https://cand.vn/doi-tuong-thu-2-trong-vu-vac-dieu-cay-danh-nguoi-da-dau-thu-post813991.html

Theo X.Mai/Công an nhân dân

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