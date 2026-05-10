Tạm giam 'nghịch tử' dùng điếu cày đánh cha rách đầu ở Đồng Nai

  • Chủ nhật, 10/5/2026 07:18 (GMT+7)
Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ một đối tượng về hành vi "cố ý gây thương tích" khi nạn nhân chính là người cha của mình.

Ngày 9/5, Công an TP Đồng Nai thông tin hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (SN 1994, ngụ Thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan công an, đối tượng Lê Thanh Tuấn thường xuyên chơi bời không chịu làm ăn, nên ông L.T.V (cha của Tuấn) khuyên can nhưng Tuấn cãi lại.

"Nghịch tử" Lê Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trong lúc 2 bên cự cãi, thì bất ngờ Tuấn dùng chiếc điếu cày đánh mạnh vào vùng đầu của ông V. gây thương tích rách vành tai trái. Sau khi đánh ông V xong, Tuấn bỏ đi, còn ông V. được người thân đưa đi Trung tâm y tế khu vực Bù Gia Mập điều trị sau đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Hiện trường và tang vật "nghịch tử" đánh cha. Ảnh: CACC.

Văn Quân/Tiền Phong

