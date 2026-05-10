Khởi tố đối tượng tấn công tổ công tác khi bị nhắc nhở do hát karaoke

Hát karaoke gây ồn ào, bị nhắc nhở, Nguyễn Phi Hùng đã không chấp hành mà còn có lời lẽ thách thức, lấy mảnh vỡ chai bia tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 9/5, Công an xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 1993, ngụ xã Phan Rí Cửa) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h50 ngày 21/12/2025, Công an xã Phan Rí Cửa nhận tin báo của người dân phản ánh việc Hùng cùng một số người ngồi nhậu trước nhà, sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng khu dân cư.

Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an xã Phan Rí Cửa đến hiện trường nhắc nhở, yêu cầu Hùng tắt loa. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà còn có lời lẽ thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, Hùng cầm chai bia đập xuống nền nhà rồi lấy mảnh vỡ chai bia tấn công tổ công tác. Người nhà đã kịp thời can ngăn, kéo Hùng vào trong nhà và đóng cửa lại.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Nguyễn Phi Hùng không chỉ gây mất an ninh trật tự khu dân cư do hát karaoke quá giờ quy định mà còn trực tiếp chống đối, đe dọa người thi hành công vụ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Phan Rí Cửa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng để điều tra, xử lý.