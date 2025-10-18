Công an TPHCM lần đầu vô địch giải bóng đá cộng đồng

Chiều 18/10, trên sân Thành phố Mới Bình Dương, đội Công an TPHCM lên ngôi vô địch Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex Cup 2025 sau chiến thắng ấn tượng 9-2 trước Nhất Trung ở trận chung kết.

Đúng với vị thế ứng viên hàng đầu, Công an TPHCM nhập cuộc đầy tự tin với đội hình giàu kinh nghiệm và chất lượng. Hai cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Đào Văn Phong đóng vai trò “bộ não” của đội hình do HLV Bảo Tiến dẫn dắt, giúp thế trận của đội bóng ngành công an trở nên vượt trội.

Ngay trong hiệp 1, tiền đạo Quốc Bảo bùng nổ với cú hat-trick, cùng các bàn thắng của Tấn Tài và Văn Duy, giúp Công an TPHCM dẫn trước 5-0. Sang hiệp 2, HLV Bảo Tiến tung vào sân hai cầu thủ trẻ là Nguyễn Lê Minh Khôi và Hồ Minh Khôi - đều thuộc lứa U17 Việt Nam - nhằm tạo cơ hội cọ xát và duy trì nhịp độ tấn công. Cả hai đều ghi bàn, trong khi Tấn Tài và Văn Duy hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng “hủy diệt” 9-2.

Đây là lần đầu tiên Công an TPHCM bước lên đỉnh cao Becamex Group Cup, sau khi từng giành ngôi á quân năm 2023. Chiến thắng này khép lại hành trình chinh phục đầy thuyết phục của họ - từ vòng loại đến chung kết - bằng phong độ ổn định và tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

Giải năm nay - sân chơi phong trào sân 11 lớn nhất Việt Nam - trải qua 18 mùa tổ chức liên tiếp, trở thành dấu ấn thể thao đặc sắc của giới công nhân và người lao động. Mùa giải năm 2025 quy tụ hàng trăm đội bóng từ các doanh nghiệp, trường học và cơ quan trên địa bàn, tạo nên hàng trăm trận cầu sôi động, nơi tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Phát triển” được lan tỏa mạnh mẽ.

Ban tổ chức đánh giá, thành công của giải không chỉ đến từ quy mô lớn mà còn nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa & Thể thao Bình Dương, Liên đoàn Bóng đá, cùng hệ thống trọng tài, ban điều hành làm việc công tâm, chuyên nghiệp. Dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn tích cực ủng hộ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia - một nghĩa cử đáng trân trọng trong việc phát triển thể thao cộng đồng