Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ba em nhỏ nhảy nhót, chơi đùa giữa đường cao tốc

  • Thứ tư, 14/1/2026 06:52 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Lực lượng Công an xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời ngăn chặn ba em nhỏ chạy nhảy, chơi đùa trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Ngày 13/1, lãnh đạo Công an xã Công Hải cho biết: Trong lúc tuần tra, kiểm soát khu vực tuyến đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua địa bàn xã, tổ công tác Công an xã Công Hải phát hiện ba thiếu niên chạy nhảy, chơi đùa ngay trong làn đường cao tốc.

Nhay nhot cao toc anh 1

Hình ảnh ba thiếu niên chạy nhảy, chơi đùa trên đường cao tốc được camera ghi lại.

Qua xác minh, ba thiếu niên nói trên gồm Mấu V.T, Pipôr H.N và Katơr L.K (tuổi 10-14, cùng trú tại thôn Ma Trai, xã Công Hải, tất cả đều đã nghỉ học). Tại cơ quan công an, các thiếu niên cho biết do không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên đã trèo rào vào đường cao tốc để chơi đùa.

Công an xã Công Hải đã liên hệ với gia đình các em để phối hợp quản lý, giáo dục, đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ việc xâm nhập vào lòng đường cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông. Sau khi được nhắc nhở, cả ba thiếu niên đều nhận thức được hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm.

Nhay nhot cao toc anh 2

Công an xã Công Hải làm việc với gia đình của ba thiếu niên và gia đình. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, Công an xã Công Hải cũng phát hiện một vụ việc tương tự khi ba thiếu niên khác (từ 9 tới 15 tuổi, cùng trú thôn Ma Trai, xã Công Hải) trong lúc đi chăn bò đã trèo rào vào chơi đùa giữa làn đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Các vụ việc đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Xe tải tông thẳng vào xe đầu kéo, tài xế tử vong tại chỗ

Đang lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, xe tải va chạm với xe đầu kéo khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ.

06:58 9/1/2026

Công nhân tử vong khi thi công cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Tối 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 1 công nhân tử vong xảy ra tại công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành.

05:35 5/1/2026

11 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Đang di chuyển trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên, chiếc xe tải biển số Quảng Trị phanh gấp làm 10 ôtô đi phía sau không kịp xử lý, tông liên hoàn.

19:55 4/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/kip-thoi-ngan-chan-ba-em-nho-chay-nhay-tren-cao-toc-cam-lam-vinh-hao-post1812601.tpo

Lữ Hồ/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nhảy nhót cao tốc Khánh Hòa Nhảy nhót cao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm Vĩnh Hảo

    Đọc tiếp

    Phat hanh dac biet bo tem chao mung Dai hoi XIV hinh anh

    Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

    25 phút trước 19:14 14/1/2026

    0

    Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý