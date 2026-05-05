Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Công an làm việc với người phụ nữ đăng tin lệch chuẩn ở Nghệ An

  • Thứ ba, 5/5/2026 06:22 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đăng tải nội dung so sánh thiếu chuẩn mực giữa Quảng trường Hồ Chí Minh và khu đô thị để quảng bá bất động sản, một phụ nữ ở Nghệ An bị công an mời làm việc.

Chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An làm việc với một phụ nữ trú tại phường Thành Vinh liên quan đến việc đăng tải nội dung thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội về Quảng trường Hồ Chí Minh.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, tối 1/5, tài khoản Facebook L.G.T. đã đăng bài viết đưa ra những nhận xét, so sánh giữa Quảng trường Hồ Chí Minh và Khu đô thị trên địa bàn.

Dang tin lech chuan, Nghe An anh 1

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với chủ tài khoản L.G.T. Ảnh: Công an Nghệ An.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người cho rằng việc đặt lên bàn cân giữa một biểu tượng chính trị - văn hóa đặc biệt của xứ Nghệ với một dự án thương mại là khập khiễng, lệch chuẩn và gây tổn hại đến giá trị tinh thần, lịch sử của địa phương.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã mời chủ tài khoản là bà T.G.L. (41 tuổi), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà L. trình bày mục đích của bài viết là nhằm tạo sự chú ý để phục vụ quảng bá sản phẩm bất động sản.

Sau khi vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, bài viết đã được gỡ bỏ, song nội dung này trước đó đã bị chụp lại và tiếp tục phát tán trên nhiều nền tảng khác.

Công an Nghệ An nhấn mạnh Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Hồ Chí Minh không chỉ là công trình đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc mà còn là biểu tượng cao đẹp về con người, mảnh đất và văn hóa xứ Nghệ. Đây còn là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào cho các thế hệ.

Việc lợi dụng công trình này để so sánh với các công trình khác cũng như phục vụ vào mục đích quảng cáo, bán hàng, trục lợi cá nhân là hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cơ quan, tổ chức và địa phương.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội và các quy tắc ứng xử trên không gian mạng, tuyệt đối không phát ngôn thiếu chuẩn mực, đưa thông tin thiếu trách nhiệm gây dư luận xấu trong Nhân dân.

Cuốn sách "Đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự" được kết cấu thành 5 chương, trình bày có hệ thống các vấn đề lý luận và quy định chung của pháp luật về đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; đồng thời phân tích các căn cứ pháp lý và những trường hợp cụ thể trong thực tiễn áp dụng.

https://vtcnews.vn/cong-an-lam-viec-voi-nguoi-dang-tin-lech-chuan-ve-quang-truong-ho-chi-minh-ar1016303.html

Thu Hà/VTC News

Đăng tin lệch chuẩn Nghệ An TP.HCM Nghệ An Đăng tin lệch chuẩn Nghệ An

    Đọc tiếp

    Tam giu 13 doi tuong mua ban 'bong cuoi' tai Lounge Gas Remix hinh anh

    Tạm giữ 13 đối tượng mua bán 'bóng cười' tại Lounge Gas Remix

    4 giờ trước 05:08 5/5/2026

    0

    Công an TP Hà Nội cho biết Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng là nhân viên giám sát, thu ngân, phục vụ của cơ sở Lounge Gas Remix ở số 2, phố Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

    Xuyen dem kiem tra quan bar, karaoke, siet chat an ninh trat tu hinh anh

    Xuyên đêm kiểm tra quán bar, karaoke, siết chặt an ninh trật tự

    3 giờ trước 06:00 5/5/2026

    0

    Lực lượng Công an phường Ba Đình (Hà Nội) bước vào "khung giờ cao điểm" của công tác bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke sau 24h, thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý