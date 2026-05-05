Tạm giữ 13 đối tượng mua bán 'bóng cười' tại Lounge Gas Remix

Công an TP Hà Nội cho biết Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng là nhân viên giám sát, thu ngân, phục vụ của cơ sở Lounge Gas Remix ở số 2, phố Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987, trú tại số 2, ngách 28, ngõ 173, Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội); Hà Duy Hoàn (SN 1995, trú tại tại số 5, ngõ 57, Hương Phúc, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Trương Phương Nhi (SN 2001, trú tại 25A Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, TP Hà Nội); Phạm Tiến Dũng (SN 2000, trú tại thôn Mão Cầu, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên); Vũ Minh Hiếu (SN 2000, trú tại tổ dân phố Công Vinh, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa); Nguyễn Duy Quang (SN 2008, trú tại thôn Đông Xuân Ngoại, xã Tân Minh, Hải Phòng); Hoàng Văn Đại (SN 2003, trú tại tổ dân phố Tràng An, phường Chương Mỹ, Hà Nội); Ngô Xuân Tuấn (SN 2002, trú tại thôn Yên Trù, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng: Ngô Bích Ngọc (SN 2000, trú tại số nhà 116/182 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng); Nguyễn Huy Sơn (SN 1999, trú tại số 70, Nguyễn Đăng Lành, xã Nam Sách, Hải Phòng); Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003, trú tại tổ dân phố Ba Làng, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh); Phan Tuấn Nghĩa (SN 2003, trú tại Đại Nghiệp, Chuyên Mỹ, Hà Nội); Trần Linh Chi (SN 2002, trú tại tổ 11, Nam Thanh, phường Mường Thanh, Điện Biên) là nhân viên giám sát, thu ngân, phục vụ của cơ sở về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, vào hồi 1h30 ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Lounge Gas Remix, số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sơ có 11 bàn đang hoạt động, trong đó các bàn đều có đối tượng là khách hàng đang sử dụng bóng cười (khí N20), thu giữ 46 bình khí N20, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng, 1 ôtô cùng giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối năm 2024, Thắng thuê nhà tại địa chỉ số 2 Trung Phụng mở cơ sở Lounge Gas Remix tại tầng 1 của tòa nhà để bán đồ uống cho khách đến nghe nhạc.

Do việc kinh doanh Lounge không hiệu quả, đầu năm 2025, Thắng lên mạng xã hội TikTok tìm nguồn bán khí cười (N2O) rồi mua các bình khí loại 2 kg với giá hơn 2,4 triệu đồng/bình và chỉ đạo nhân viên bơm vào các quả bóng bay (1 bình nhập về sẽ bơm được 25 quả bóng) rồi bán cho khách sử dụng tại cơ sở trên để thu lợi bất chính.

Tại cơ sở Lounge Gas Remix, ngoài Thắng là chủ điều hành toàn bộ hoạt động mua bán bóng cười, đối tượng còn thuê khoảng 30 nhân viên được chia thành nhiều bộ phận: Quản lý, thu ngân, giám sát, phục vụ, an ninh, trông xe, tiếp viên,… đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau trong hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Dưới sự điều hành của Thắng, nhân viên cơ sở Lounge Gas Remix tổ chức bán bóng cười cho khách có nhu cầu với giá 187.620 đồng/1 quả (Thắng chỉ đạo nhân viên ghi trên hóa đơn là 159.000 đồng/quả và phí phục vụ 18%), hưởng lợi 89.620 đồng/quả.

Để che giấu hành vi phạm tội, Thắng chỉ đạo nhân viên khi xuất hóa đơn, bóng cười được ký hiệu là "jug", khách gọi bóng cười phải thanh toán ngay rồi nhân viên phục vụ sẽ thu lại hóa đơn để tiêu hủy mà không giao cho khách.

Đồng thời, Thắng không sử dụng tài khoản ngân hàng của bản thân để nhận tiền khách thanh toán mà chỉ đạo sử dụng các tài khoản ngân hàng của nhân viên nhận tiền thanh toán của khách hàng, sau đó sẽ chuyển thành tiền mặt đưa lại cho Thắng.

Mở rộng truy xét nguồn khí cười, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng cung cấp khí cười cho cơ sở Lounge Gas Remix của Thắng là Chu Văn Hoàng (SN 1995, trú tại thôn 1, Quỳnh Giang, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An - đối tượng đang bỏ trốn) và Cao Minh Quang (SN 1992, trú tại phòng 302 tòa 4A ngách 73/92 Hoàng Ngân, phường Thanh Xuân, Hà Nội) thu giữ thêm 20 bình khí N2O của đối tượng Cao Minh Quang.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ 13 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.