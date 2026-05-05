Xuyên đêm kiểm tra quán bar, karaoke, siết chặt an ninh trật tự

Lực lượng Công an phường Ba Đình (Hà Nội) bước vào "khung giờ cao điểm" của công tác bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke sau 24h, thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm.

Sau nửa đêm, nhiều tuyến phố vẫn sáng đèn, các cơ sở vui chơi giải trí đông khách. Đây cũng là lúc các tổ công tác của Công an phường Ba Đình đồng loạt triển khai kiểm tra.

Tại từng cơ sở, lực lượng Công an phường Ba Đình rà soát giấy phép kinh doanh, điều kiện phòng cháy, chữa cháy, việc chấp hành quy định về giờ hoạt động, quản lý cư trú; đồng thời kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm như gây mất trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm quy định về tiếng ồn.

Công an phường Ba Đình kiểm tra tại quán bar Hero.

Kiểm tra tại quán bar Aplus (78 Yên Phụ), lực lượng Công an phường Ba Đình kiểm tra đột xuất toàn diện các điều kiện kinh doanh, từ hồ sơ pháp lý đến hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Thời điểm kiểm tra sau 24h, cơ sở vẫn có đông khách, nhưng các quy định về giờ hoạt động, an toàn cơ bản được chấp hành. Tổ công tác đã nhắc nhở chủ cơ sở tiếp tục duy trì nghiêm túc các quy định, không để xảy ra các vi phạm phát sinh trong khung giờ nhạy cảm.

Tiếp đó, tại quán bar Hero (42 Yên Phụ), việc kiểm tra được thực hiện khẩn trương, tập trung vào các nội dung như quản lý khách ra vào, kiểm soát tiếng ồn và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an phường yêu cầu cơ sở nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh về đêm, đặc biệt là việc phối hợp với lực lượng chức năng khi có tình huống phát sinh.

Không chỉ các cơ sở bar, nhiều điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn cũng nằm trong diện kiểm tra trọng điểm. Tại đây, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy, lối thoát nạn, việc chấp hành quy định về giờ hoạt động và quản lý khách. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở cơ bản chấp hành quy định, song vẫn được nhắc nhở siết chặt công tác tự quản, phòng ngừa rủi ro.

Quá trình kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, kết hợp giữa kiểm soát và tuyên truyền. Nhiều chủ cơ sở được nhắc nhở trực tiếp về trách nhiệm trong việc bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra các hành vi vi phạm. Việc ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật cũng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức của các cơ sở kinh doanh.

Theo ghi nhận, công tác kiểm tra được lực lượng Công an phường Ba Đình tập trung vào các ngày cuối tuần, ngày lễ, thời điểm các loại hình kinh doanh bar, karaoke hoạt động mạnh, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp. Việc duy trì kiểm tra sau 24h không chỉ giúp kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm mà còn mang tính răn đe, phòng ngừa từ sớm.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình, cho biết: "Chúng tôi duy trì kiểm tra xuyên đêm, nhất là sau 24h vào các ngày nghỉ cuối tuần và lễ, nhằm kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Quan điểm là xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh điểm nóng, đồng thời kết hợp tuyên truyền để các cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật".

Những ca kiểm tra kéo dài tới rạng sáng, những bước chân tuần tra không ngơi nghỉ đã góp phần giữ gìn sự bình yên cho địa bàn. Trong khi người dân và du khách tận hưởng không khí sôi động của phố đêm, thì phía sau là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh sau 24h vào dịp cuối tuần, lễ tết không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là biện pháp lâu dài nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, mang lại sự an tâm cho nhân dân và tạo dựng hình ảnh một đô thị an toàn, trật tự.