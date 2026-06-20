Công an làm việc với người phụ nữ chặn đầu ôtô, nằm giữa đường

Sau khi clip người phụ nữ chặn đầu ôtô rồi nằm ra giữa đường ở Quảng Trị xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao, công an làm việc với những người liên quan.

Người phụ nữ chặn đầu xe, nằm giữa đường bị cơ quan công an mời lên làm việc. Ảnh cắt từ clip.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Công an xã Trường Phú (Quảng Trị) làm rõ thông tin và làm việc với những người liên quan vụ người phụ nữ chặn đầu ô tô, nằm giữa đường.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h30 ngày 17/6, tại tuyến Quốc lộ 9C (đoạn qua địa bàn xã Trường Phú). Người liên quan trong video lan truyền trên mạng xã hội là chị N.T.K.A. và chồng là anh N.N.D., thường trú tại xã Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Trị).

Căn cứ nội dung vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản xử lý; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không để xảy ra các hành vi ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, kiểm soát hành vi, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc xác minh việc người phụ nữ có hành vi chặn đầu ôtô rồi nằm giữa đường, xảy ra sáng 17/6, trên tuyến Quốc lộ 9C, đường nối xã Lệ Thủy và xã Trường Phú.

Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô cho thấy, bên đường có một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm đứng cạnh một người đàn ông ngồi trên xe máy. Khi ô tô tiến đến, người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, dang hai tay chặn đầu xe.

Ít giây sau, người này nằm ngang trên mặt đường, cản trở phương tiện tiếp tục di chuyển. Để bảo đảm an toàn, tài xế ô tô đã giảm tốc độ, quan sát và lái xe lách qua vị trí người phụ nữ nằm rồi tiếp tục hành trình.

Người đàn ông đi cùng người phụ nữ lái xe máy rời khỏi hiện trường khoảng vài trăm mét trước khi quay xe trở lại.

Clip được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.