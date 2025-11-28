Công an Hà Nội phơi bày thất bại toàn diện của bóng đá Trung Quốc

Trận thua trước Công an Hà Nội hôm 27/11 là lát cắt phơi bày sự sa sút toàn diện của bóng đá Trung Quốc trong năm 2025.

Các cầu thủ Quốc An chơi lép vế.

Thất bại 1-2 trước Công an Hà Nội (CAHN) tại AFC Champions League Two không chỉ khiến Bắc Kinh Quốc An bị loại khỏi sân chơi hạng hai châu Á, mà còn bộc lộ rõ rệt sự yếu kém của các cầu thủ Trung Quốc trong đội hình, điều vốn đã âm ỉ từ lâu nhưng nay trở nên khó che giấu hơn bao giờ hết.

Các cầu thủ Trung Quốc bị chấm điểm thấp nhất

Hai bên đều dùng ngoại binh và nội binh hỗn hợp. Thế nhưng, nội binh của CAHN đóng vai trò lớn giúp đội nhà chiến thắng, thì nội binh Trung Quốc lại "làm hại" đội nhà. Fang Hao bỏ lỡ cơ hội mười mươi, phá bóng trúng Stefan Mauk, vô tình tạo nên bàn gỡ 1-1 cho CAHN, màn trình diễn chỉ đủ nhận 5,9 điểm.

Zhang Yuning, tiền đạo được kỳ vọng lớn, cũng phung phí cơ hội đối mặt trước khi đá bồi dội xà, và bị chấm 5,7 điểm. Tệ hơn cả là Cao Yongjing: sau khi để mất bình tĩnh và nhận thẻ đỏ trực tiếp, anh chỉ được chấm 4,5 điểm, mức thấp nhất trận. Những cầu thủ khác như Jiang Wenhao, Li Lei, Wang Gang hay Zhang Yuan cũng thi đấu mờ nhạt và bị xếp ở nhóm điểm dưới trung bình, càng làm rõ thêm tình trạng xuống phong độ của lực lượng nội binh.

Điểm số bóc trần thực tế.

Thật trớ trêu, cầu thủ Trung Quốc được chấm điểm cao nhất trận lại là thủ môn Zhang Jianzhi với 7,5 điểm, người phải liên tục cứu thua để giúp đội bóng tránh một thất bại nặng nề hơn. Thực tế, suốt cả trận, Bắc Kinh Quốc An bị CAHN áp đảo gần như toàn diện, từ tỷ lệ cầm bóng lên tới 60% đến 21 cú dứt điểm, trong đó có 9 pha bóng trúng đích. Chỉ số xG lên tới 2,93 của đội chủ nhà là bằng chứng cho sự lép vế kéo dài và khả năng gánh team của thủ môn Trung Quốc.

Sự yếu kém ấy cũng phản ánh qua kết quả đối đầu với CAHN: chỉ hai trận nhưng Quốc An chỉ giành nổi 1 điểm, hòa 2-2 ở lượt đi và thua 1-2 ở lượt về. Thành tích này khiến việc họ bị loại khỏi giải đấu hạng hai châu Á trở nên hoàn toàn dễ hiểu.

Cú sụp đổ toàn diện của bóng đá Trung Quốc trong 2025

Trận thua trước CAHN không phải một sự cố cá biệt, mà giống như một tấm gương phản chiếu sự suy yếu tổng thể của bóng đá Trung Quốc trong năm 2025, từ cấp CLB đến cấp đội tuyển quốc gia.

Ở cấp độ CLB, năm 2025 đánh dấu một trong những mùa giải tệ hại nhất của bóng đá Trung Quốc trên đấu trường châu Á. Tại Champions League Elite, sân chơi hàng đầu châu lục, cả ba đại diện là Shanghai Port, Chengdu Rongcheng và Shanghai Shenhua đều đứng ở ba vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng khu vực phía đông, thậm chí còn xếp dưới cả Buriram United của Thái Lan.

Ngay cả ở sân chơi thấp hơn như AFC Champions League Two, Bắc Kinh Quốc An, được coi là một trong những đội bóng có chiều sâu lực lượng tốt, cũng bị loại sớm. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở việc họ chạm trán đối thủ mạnh, mà nằm ở chính chất lượng nội tại: từ tư duy chiến thuật, nền tảng thể lực cho đến bản lĩnh thi đấu.

Quốc An thua ngược CAHN và bị loại.

Tình trạng đáng báo động này trở nên rõ rệt hơn khi nhìn lên cấp độ đội tuyển. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc thất bại trong mục tiêu vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 sau khi đứng thứ năm trong nhóm sáu đội (dưới cả Indonesia), bị loại từ trước lượt đấu cuối. Các đội trẻ cũng không khá hơn: U20 bị loại ở tứ kết U20 Asian Cup dù nắm ưu thế đá trên sân nhà, còn U17 thì thua liền hai trận ở vòng bảng trước Saudi Arabia, Uzbekistan và rời giải mà không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Điểm sáng duy nhất là U22 vượt qua vòng loại U23 Asian Cup, nhưng thực tế họ chỉ thắng các đối thủ yếu như Northern Mariana Islands và Timor Leste, rồi hòa Australia trong thế “bắt tay” để đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc, một thành tích không đủ mạnh để xua tan nỗi lo về năng lực.

Tất cả những gì diễn ra trong năm 2025 cho thấy bóng đá Trung Quốc đang mắc kẹt giữa một chu kỳ suy thoái. Cầu thủ nội thiếu kỹ thuật lẫn bản lĩnh, thể lực suy giảm nhanh sau phút 60, khả năng chịu áp lực kém và thiếu kinh nghiệm quốc tế. Những điều đó không chỉ khiến họ thất bại ở cấp độ CLB mà còn bộc lộ rõ khi bước ra đấu trường đội tuyển.

Bởi vậy, thất bại trước CAHN không chỉ là một trận thua đơn lẻ, mà là bức tranh thu nhỏ cho một năm ảm đạm của bóng đá Trung Quốc. Và nếu không cải tổ từ gốc, những thất bại tương tự sẽ còn lặp lại trong nhiều năm tới.