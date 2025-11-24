Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Chiều 24/11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách" và đồng thời hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, chiều 24/11, CATP Hà Nội đã tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, chủ trì Lễ phát động. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại trụ sở CATP và trực tuyến đến điểm cầu các đơn vị.

Trước khi bắt đầu Lễ phát động, CBCS CATP đã dành một phút tưởng niệm đồng bào thiệt mạng do thiên tai.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: CAHN.

Thời gian qua, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, dài ngày ở nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng. Mưa lũ lịch sử làm ngập lụt rất nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại hết sức nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của Nhân dân, cơ sở hạ tầng…; ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị CBCS trong toàn CATP bằng tình cảm và trách nhiệm của mình chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo tinh thần người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, mức phấn đấu chung là mỗi người đóng góp từ 1 ngày lương trở lên.

Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được CATP chuyển giao cho các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ Nhân dân, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch nguồn kinh phí ủng hộ.

Công an Hà Nội phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: CAHN.

Trước đó, trong 2 ngày 20 và 21/11, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP cùng Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Thông qua Công an 2 tỉnh, CATP đã trao tặng kinh phí ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, mức hỗ trợ 500 triệu đồng/1 địa phương.

Trong thời gian qua, bằng tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô và đồng thời phát huy tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” cùng truyền thống đoàn kết "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, CATP Hà Nội luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, giúp sức, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.