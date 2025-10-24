Công an giám định thế nào trong vụ vé số trúng 2 tỷ bị rách

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng nhiều phương pháp giám định hiện đại, từ soi kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng...

Giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để giám định tờ vé số.

Những kỹ thuật giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách

Ngày 24/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, căn cứ vào kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã quyết định trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách của anh P.D.L. (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Để có được kết quả khách quan, khoa học, chính xác, các giám định viên tài liệu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng các phương pháp giám định hiện đại.

Cụ thể, sử dụng kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng, máy ảnh độ phân giải cao tích hợp.

Ngoài ra các giám định viên còn sử dụng các kỹ thuật như phân tích hóa học giấy, mực kiểm tra dưới ánh sáng hồng ngoại, tử ngoại (UV), phóng đại vị trí bị rách dưới kính hiển vi để đánh giá mức độ khớp…

Trên cơ sở đó, Phòng Kỹ thuật hình sự kết luận chữ số in trên tờ vé số mang số dự thưởng không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa. Tờ vé số dự thưởng bị rách một phần chính giữa với cuống vé do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai phát hành là do cùng một bản in ra.

Từ kết quả giám định, ngày 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt của anh P.D.L. Sau khi trừ thuế, anh L. đã nhận được số tiền hơn 1,8 tỷ đồng .

Theo anh L., anh đã nhận hơn 1,8 tỷ đồng từ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai sau khi trừ thuế, đồng thời khẳng định mình không chi bất kỳ khoản phí nào cho cá nhân hay tổ chức để được nhận thưởng. “Khi được nhận thưởng, tôi rất vui mừng, bao lo lắng giờ đã tan biến. Tôi cảm ơn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã xem xét thấu đáo”, anh L. nói.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách tạo lỗ thủng ở giữa.

Hành trình gian nan của tờ vé số

Trước đó vào ngày 25/9, anh L. có mua một tờ vé số ký hiệu K39-25, với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, kỳ mở thưởng ngày 26/9.

Trên đường đi làm về, anh L. đứng lại trú mưa và lấy thuốc lá trong túi quần ra hút. Do tay ướt, anh đã vô tình làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Ngày 26/9, tờ vé số của anh L. trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng . Ngày 2/10, anh L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại tỉnh Quảng Ngãi) để làm thủ tục nhận thưởng.

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời anh L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Anh L. với tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Tại cuộc làm việc, đại diện Công ty Xổ số cho rằng tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính nên đã lập biên bản hoàn trả tờ vé số cho anh L.

Sau đó, anh L. phản ánh vụ việc đến nhiều cơ quan báo chí cũng như nhờ luật sư xem xét khởi kiện.

Đến ngày 20/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có văn bản mời anh L. bổ sung thông tin để xem xét lại trường hợp đặc biệt.

Ngày 21/10, anh L. được mời làm việc với lãnh đạo công ty và đưa tờ vé đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định.

Từ kết quả giám định của Công an, ngày 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trao thưởng cho anh L.