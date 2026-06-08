Công an cảnh báo khẩn hộ kinh doanh sử dụng loa 'ting ting' chuyển tiền

Các đối tượng lừa đảo mạo danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn cài đặt loa báo biến động số dư nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử của người dùng.

Sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị loa thông báo biến động số dư tại nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, lợi dụng xu hướng này, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều cách thức nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dùng. Một trong các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là giả mạo nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt thiết bị.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Điện Biên, các đối tượng thường chủ động liên hệ nạn nhân qua mạng xã hội, tự xưng là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số hoặc ứng dụng xác thực ví điện tử. Tiếp đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung để thực hiện các bước xác minh danh tính trực tuyến.

Đáng chú ý, các đối tượng còn tìm cách lấy mã OTP gửi về điện thoại hoặc hướng dẫn người dùng kích hoạt các dịch vụ thanh toán theo yêu cầu. Khi có đủ thông tin, kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của nạn nhân, từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp sập bẫy. Tại Đà Nẵng, chị N.T.M.T bị đối tượng lạ liên hệ qua mạng xã hội với lý do hỗ trợ cài đặt loa thông báo cho ví điện tử. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản của người này liên tiếp phát sinh các giao dịch chuyển tiền trái phép, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 27 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng thường xóa toàn bộ nội dung trao đổi nhằm che giấu dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Người dân cũng cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng để tránh bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an khuyến nghị, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.