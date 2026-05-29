Con trai vua sòng bạc Macau tổ chức lễ cưới

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tổ chức lễ cưới vào 1/6 tại một trang viên lãng mạn ở Pháp. Hai người kết hôn từ 2019.

Ngày 29/5, tờ China đưa tin siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân tổ chức lễ cưới sau khoảng 7 năm kết hôn. Hôn lễ của họ diễn ra vào 1/6 tại Pháp.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 7/2019 và hiện có một trai, một gái. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức đám cưới của 2 người từng bị trì hoãn suốt nhiều năm do gia đình Hà Du Quân để tang cố tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân.

Theo truyền thông Trung Quốc, hôn lễ lần này của 2 người được tổ chức tại một trang viên mang phong cách Pháp lãng mạn với không gian sang trọng, riêng tư. Sau buổi lễ chính, gia đình dự kiến tiếp tục tổ chức tiệc cảm ơn tại Macau vào tháng 9 tới.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tổ chức lễ cưới sau 7 năm chung sống. Ảnh: QQ.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là hộp quà cưới được vợ chồng Hề Mộng Dao chuẩn bị công phu dành cho khách mời. Hộp quà mang tông màu hồng pastel, in nổi chữ M&M - viết tắt tên tiếng Anh của hai người là Ming và Mario.

Đi kèm hộp quà là tấm thiệp với nội dung: “Cảm ơn bạn ghé thăm câu chuyện của chúng tôi. Chúng tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc yêu thương và hạnh phúc này với bạn”.

Bên trong hộp quà là loạt đồ cao cấp như bộ đồ du lịch bằng lụa, các sản phẩm chăm sóc da của Sisley, nước hoa Pháp đặt riêng, nến thơm và bánh cưới đạt sao Michelin.

Đặc biệt, nhiều khán giả chú ý tới bức tượng nhỏ Mario và Công chúa Brigitte xuất hiện trong set quà cưới. Chi tiết này được cho là gợi nhớ màn cầu hôn đình đám theo chủ đề Super Mario Hà Du Quân chuẩn bị cho Hề Mộng Dao năm 2019.

Hà Du Quân sinh năm 1995, là con trai của cố tỷ phú Hà Hồng Sân - người từng được mệnh danh là “ông trùm sòng bạc Macau”. Trong khi đó, Hề Mộng Dao là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, từng hoạt động nổi bật trên các sàn diễn quốc tế và tham gia nhiều show thời trang của Victoria’s Secret.

Hai người kết hôn vào năm 2019, sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng tại Thượng Hải. Cặp đôi có hai con, con trai Hà Quảng Sân (Ronaldo, sinh năm 2019) và một con gái (sinh năm 2022). Sau khi kết hôn, Hề Mộng Dao gần như rút khỏi lĩnh vực giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và cùng chồng phát triển việc kinh doanh.

Giữa năm 2025, Hà Du Quân bất ngờ vướng tin có con riêng với thành viên nhóm By2. Ngoài ra, Hà Du Quân còn bị tố mập mờ với em gái cùng cha khác mẹ kèm theo đó là những hình ảnh gần gũi thuở nhỏ của 2 người. Sau đó, Hà Du Quân đích thân lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết: “Đừng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi còn chẳng hiểu nổi nữa là”.