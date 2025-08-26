Con trai Rooney bình luận gì sau khi đối đầu thần đồng Arsenal?

Con trai của Wayne Rooney vừa chia sẻ góc nhìn của mình sau khi đối đầu với thần đồng mới nổi của Arsenal - Max Dowman.

Dowman vừa tỏa sáng trong đội hình Arsenal

Cầu thủ 15 tuổi, Max Dowman vừa vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds và ngay lập tức gây ấn tượng tại Emirates: vượt qua hàng thủ đối phương một cách dễ dàng, suýt lập siêu phẩm và còn kiếm về một quả phạt đền.

Dowman bắt đầu được tập luyện cùng đội một của HLV Mikel Arteta từ năm 14 tuổi và tỏa sáng trong chuyến du đấu châu Á trước mùa giải. Đội trưởng Martin Odegaard lên tiếng kêu gọi sự kiên nhẫn với tài năng trẻ này, người hiện vẫn đang trong giai đoạn thi chứng chỉ phổ thông trung học.

Thế nhưng, nếu được phát triển trong môi trường phù hợp, Arsenal và tuyển Anh có thể đang sở hữu một “ngôi sao lớn” tương lai.

Kai Rooney, con trai của Wayne Rooney, cũng 15 tuổi. Kai đang khoác áo đội trẻ Manchester United và từng đối đầu với Dowman ở cấp độ thiếu niên. Wayne Rooney kể lại trong chương trình BBC Sport chuyện ông cùng gia đình theo dõi trận đấu của Arsenal. Khi Dowman vào sân, ông hỏi Kai: “Nó bằng tuổi con à?”.

Sau khi Kai xác nhận, Rooney phát hiện ra con trai mình thực ra còn lớn hơn Dowman hai tháng. Cựu tiền đạo người Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Thật khó tin khi một cầu thủ ở tuổi đó lại có thể ra sân chơi bóng ở Premier League".

Với kinh nghiệm từng đối đầu với Dowman, Kai đáp rằng ‘có thể thấy rõ ràng cậu ta là một cầu thủ hàng đầu’.

Với bất kỳ cầu thủ trẻ nào, thông điệp luôn là: hãy chăm chỉ tập luyện, dồn hết công sức và bạn không bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra. Hôm nay có thể bạn vẫn đá U15, nhưng ngày mai đã có thể lên U18 hay thậm chí Premier League. Có khi không lâu nữa chúng ta lại thấy Kai đối đầu với Dowman tại Premier League hay FA Cup.