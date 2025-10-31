Con trai Ronaldo gây tranh cãi vì siêu xe, bạn gái

Cristiano Ronaldo Jr gây chú ý khi khoe chiếc Lamborghini Urus như "chiếc xe đầu tiên" của mình trên mạng xã hội X.

Cristiano Ronaldo Jr. gây chú ý khi khoe chiếc Lamborghini Urus.

Trên trang cá nhân, cậu cả nhà Ronaldo khoe ảnh với chú thích: "Chiếc xe đầu tiên". Nhiều người cho rằng lối sống xa xỉ của Ronaldo Jr là điều dễ hiểu, bởi khối tài sản khổng lồ của cha cậu, tích lũy từ sự nghiệp bóng đá và các hợp đồng béo bở.

Tuy nhiên, hành động khoe khoang của Ronaldo Jr cũng gây tranh cãi, bởi việc một cậu bé 15 tuổi sở hữu chiếc SUV sang trọng không phù hợp với quy định. Ở Saudi Arabia và nhiều nước, độ tuổi hợp pháp để lái xe là 18.

Đồng thời, theo báo cáo năm 2021 từ AAA Foundation, chỉ 4% thanh thiếu niên 15-16 tuổi ở các quốc gia phát triển sở hữu xe. Điều này một lần nữa đặt ra nghi vấn về việc Ronaldo và gia đình được hưởng nhiều đặc quyền, nằm ngoài thông lệ tại Saudi Arabia.

Sau đó, Ronaldo Jr tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh chụp cùng một cô gái bên cạnh siêu xe. Theo đồn đoán, đây là bạn gái mới của cầu thủ 15 tuổi.

Cristiano Ronaldo Jr. chụp hình cùng người được cho là bạn gái mới.

Nhiều người hâm mộ cho rằng hành động khoe xe, khoe bạn gái ở tuổi 15 không có lợi cho sự nghiệp mới phát triển của cầu thủ trẻ này.

Hôm 31/10, Cristiano Ronaldo Jr chính thức ra mắt đội tuyển U16 Bồ Đào Nha trong trận thắng 2-0 trước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ tại Antalya. Cầu thủ 15 tuổi vào sân ở phút bù giờ cuối trận, thay thế đồng đội và nhận được sự chú ý từ khán giả cũng như các tuyển trạch viên có mặt trên sân.

Ronaldo Jr đang cùng U16 Bồ Đào Nha tham gia Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước, Ronaldo Jr cũng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi cú đúp giúp đội U15 Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al Hilal trong trận chung kết King's Cup.

Con trai Ronaldo ghi siêu phẩm đá phạt Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn thắng từ cú sút phạt đẳng cấp, giúp U16 Al Nassr đánh bại U16 Al-Ahly 1-0 tại giải U16 Saudi Arabia hôm 20/9.