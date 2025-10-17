Con trai nhà sáng lập Mango bị nghi sát hại cha

Cảnh sát Tây Ban Nha điều tra vụ cái chết của ông Isak Andic, nhà sáng lập Mango, với con trai làm nghi phạm sau nhiều tình tiết mâu thuẫn.

Một cửa hàng của Mango. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 16/10 cho biết đang điều tra cái chết đột ngột của ông Isak Andic - nhà sáng lập “đế chế” thời trang Mango - cho rằng đây là một vụ giết người, với nghi phạm chính là con trai ông.

Theo tờ El Pais, ông Andic, 71 tuổi, thiệt mạng sau khi rơi xuống núi khi đi bộ đường dài gần Barcelona vào tháng 12 năm ngoái. Ban đầu, vụ việc được cho là tai nạn, song cảnh sát vùng Catalonia gần đây đã chuyển hướng điều tra sang khả năng án mạng, tập trung vào con trai ông - Jonathan Andic.

Nguồn tin cho biết Jonathan là người duy nhất có mặt cùng cha tại hiện trường và đã đưa ra “lời khai mâu thuẫn” trong hai lần thẩm vấn, khiến nghi ngờ gia tăng. Cảnh sát xác định một số chi tiết Jonathan mô tả không trùng khớp với kết quả khám nghiệm tại khu vực núi Montserrat. Ngoài ra, lời khai của bà Estefania Knuth - bạn đời của ông Isak - cũng tiết lộ mối quan hệ cha con “không hòa thuận.”

Theo báo La Vanguardia, thẩm phán phụ trách vụ án đã chính thức chuyển tư cách của Jonathan Andic từ nhân chứng sang nghi phạm vào cuối tháng 9, đồng thời lực lượng cảnh sát đang kiểm tra dữ liệu trong điện thoại của anh.

Isak Andic, sinh tại Istanbul, là một trong những người giàu nhất Tây Ban Nha với khối tài sản ước tính 4,5 tỷ USD (theo Forbes).

Ông mở cửa hàng Mango đầu tiên ở Barcelona năm 1984, phát triển thành một trong những tập đoàn thời trang hàng đầu châu Âu với hơn 2.800 cửa hàng tại hơn 120 thị trường và 16.400 nhân viên trên toàn cầu.