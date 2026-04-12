Con trai Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Trong một sự kiện mới đây, Subeo nhận sự chú ý từ cộng đồng mạng. Con trai Hồ Ngọc Hà được khen ngày càng điển trai.

Subeo mới đây xuất hiện tại một sự kiện cùng mẹ. Đây là lần hiếm hoi con trai Hồ Ngọc Hà xuất hiện công khai trước truyền thông. Subeo mặc trang phục đơn giản, thoải mái với áo phông, quần cùng màu. Ngoại hình Subeo ở tuổi 16 lập tức thu hút sự chú ý.

Hình ảnh Subeo tại sự kiện mới đây.

Cộng đồng mạng khen Subeo ngày càng điển trai. Trong một số khoảnh khắc đứng cạnh Hồ Ngọc Hà, cậu cao ngang bằng mẹ. Loạt video và hình ảnh của Subeo trong sự kiện đang nhận sự quan tâm, bàn tán lớn từ cộng đồng mạng.

Trước đó, theo hình ảnh do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ, Subeo hiện cao nhất nhà anh, vượt qua cả Đàm Thu Trang.

Subeo hiện theo học trường quốc tế có học phí đắt đỏ. Ngoài theo học văn hóa, Subeo còn chăm chơi thể thao, đặc biệt bóng rổ. Nhờ đó, cậu phát triển chiều cao khá ấn tượng ở tuổi 16.

Ngoài ra, Subeo sớm được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hướng dẫn và chỉ dạy việc kinh doanh. Giữa 2025, Subeo có khoảng 2 tuần thực tập tại công ty của bố. Với mục đích tìm hiểu môi trường và trau dồi kinh nghiệm, cậu được thử sức ở nhiều vị trí khác nhau.

Trước đó, Subeo nhiều lần được chú ý với chiều cao nổi bật. Ảnh: Ho Ngoc Ha.

Subeo là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu bé sinh năm 2010, theo học trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Cha mẹ không còn chung đường và có gia đình riêng nhưng đều quan tâm, chăm sóc Subeo. Hồ Ngọc Hà hiện có cuộc sống hạnh phúc bên Kim Lý và hai con sinh đôi.