Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Con trai Hồ Ngọc Hà gây chú ý

  Chủ nhật, 12/4/2026 11:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong một sự kiện mới đây, Subeo nhận sự chú ý từ cộng đồng mạng. Con trai Hồ Ngọc Hà được khen ngày càng điển trai.

Subeo mới đây xuất hiện tại một sự kiện cùng mẹ. Đây là lần hiếm hoi con trai Hồ Ngọc Hà xuất hiện công khai trước truyền thông. Subeo mặc trang phục đơn giản, thoải mái với áo phông, quần cùng màu. Ngoại hình Subeo ở tuổi 16 lập tức thu hút sự chú ý.

Hình ảnh Subeo tại sự kiện mới đây.

Cộng đồng mạng khen Subeo ngày càng điển trai. Trong một số khoảnh khắc đứng cạnh Hồ Ngọc Hà, cậu cao ngang bằng mẹ. Loạt video và hình ảnh của Subeo trong sự kiện đang nhận sự quan tâm, bàn tán lớn từ cộng đồng mạng.

Trước đó, theo hình ảnh do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ, Subeo hiện cao nhất nhà anh, vượt qua cả Đàm Thu Trang.

Subeo hiện theo học trường quốc tế có học phí đắt đỏ. Ngoài theo học văn hóa, Subeo còn chăm chơi thể thao, đặc biệt bóng rổ. Nhờ đó, cậu phát triển chiều cao khá ấn tượng ở tuổi 16.

Ngoài ra, Subeo sớm được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hướng dẫn và chỉ dạy việc kinh doanh. Giữa 2025, Subeo có khoảng 2 tuần thực tập tại công ty của bố. Với mục đích tìm hiểu môi trường và trau dồi kinh nghiệm, cậu được thử sức ở nhiều vị trí khác nhau.

Trước đó, Subeo nhiều lần được chú ý với chiều cao nổi bật. Ảnh: Ho Ngoc Ha.

Subeo là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu bé sinh năm 2010, theo học trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Cha mẹ không còn chung đường và có gia đình riêng nhưng đều quan tâm, chăm sóc Subeo. Hồ Ngọc Hà hiện có cuộc sống hạnh phúc bên Kim Lý và hai con sinh đôi.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Minh Hạo

  • Hồ Ngọc Hà

    Hồ Ngọc Hà

    Hồ Ngọc Hà, còn được biết đến với cái tên Hà Hồ, là ca sĩ có xuất thân là một người mẫu, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát bằng album đầu tay "24 giờ 7 ngày" (2004). Tên tuổi Hồ Ngọc Hà được nhiều khán giả chú ý đến qua ca khúc "Xin hãy thứ tha" giúp cô có cơ hội tham gia Asia Song Festival tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ từng được 9 đề cử và giành được 2 giải Cống Hiến cùng vô số giải thưởng khác như Mai Vàng, HTV Award, Làn Sóng Xanh, Album Vàng.

    Bạn có biết: Ngoài ca hát, Hà Hồ từng tham gia diễn xuất trong 3 bộ phim truyền hình: Hoa cỏ may, 39 độ yêu và Chiến dịch trái tim bên phải.

    • Ngày sinh: 25/11/1984
    • Chiều cao: 1.73 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Và em đã yêu, Xin hãy thứ tha, Tìm lại giấc mơ, Hãy thứ tha cho em, Destiny, What is love?, Gửi người yêu cũ, Cả một trời thương nhớ,...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Đàm Thu Trang

    Đàm Thu Trang

    Người mẫu Đàm Thu Trang từng lọt Top 20 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2012. Đồng thời, người đẹp Lạng Sơn còn lọt Top 6 chương trình Vietnam Next Top Model 2010 và giải Hoa khôi Xứ Lạng 2010.

    • Ngày sinh: 30/11/1989
    • Nơi sinh: Lạng Sơn
    • Chiều cao: 1,76 m

Đọc tiếp

'Hát nhép không chỉ là lừa dối khán giả'

08:00 5/4/2026 08:00 5/4/2026

0

Các ca sĩ như Thảo Trang, Thiên Vương cho rằng hát nhép là "cực hình". Họ ủng hộ quy định siết chặt kỷ cương mới đây của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Trang Pháp khi đối đầu loạt ngôi sao Trung Quốc

05:06 7/4/2026 05:06 7/4/2026

0

Sau vòng đầu tiên của Đạp gió, Trang Pháp nhận phản hồi tích cực từ truyền thông lẫn khán giả Trung Quốc. Tuy nhiên, chương trình này đang vướng nhiều tranh cãi về tính công bằng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý