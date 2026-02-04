Con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi bị sát hại tại nhà riêng

Ngày 3/2, ông Seif al-Islam Gaddafi - con trai của cố lãnh đạo Libya Moamer Gaddafi - đã bị sát hại tại nhà riêng ở thị trấn Zintan, miền Tây Libya.

Saif al-Islam Gaddafi, con trai của cựu lãnh đạo Libya Moamer Gaddafi, ở Tripoli vào ngày 23/8/2011. Ảnh: Reuters.

Luật sư của nạn nhân - ông Marcel Ceccaldi (người Pháp) - cùng các cộng sự thân cận đã xác nhận thông tin này.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Ahrar, ông Abdullah Othman Abdurrahim - cố vấn của ông Gaddafi - cho biết một nhóm biệt kích gồm 4 kẻ lạ mặt đã vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát, đột nhập vào nơi ở và "hành quyết" ông Seif al-Islam.

Hiện chưa rõ danh tính nhóm thủ phạm. Tuy nhiên, luật sư Ceccaldi tiết lộ rằng khoảng 10 ngày trước, ông đã được cảnh báo về những lo ngại liên quan đến an ninh của thân chủ.

Ông Seif al-Islam (53 tuổi) từng được xem là người kế nhiệm cha mình và giữ vai trò như thủ tướng thực quyền của Libya trước làn sóng Mùa xuân A Rập. Ông bị bắt giữ vào tháng 11/2011 và từng bị tòa án tại Tripoli tuyên án tử hình năm 2015 nhưng sau đó được ân xá. Năm 2021, ông tuyên bố tranh cử tổng thống nhưng cuộc bầu cử đã bị hoãn vô thời hạn.

Chuyên gia phân tích Emadeddin Badi nhận định cái chết của ông Seif al-Islam sẽ loại bỏ một trở ngại lớn đối với tiến trình bầu cử tổng thống. Libya hiện vẫn đang chìm trong chia rẽ giữa chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn tại Tripoli và chính quyền ở miền Đông.