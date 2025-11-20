Con trai Buffon lại gây kinh ngạc

Louis Thomas Buffon, con trai của thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon, đang gây tiếng vang lớn trên sân chơi bóng đá trẻ châu Âu.

Con trai Buffon tỏa sáng.

Trong loạt trận vòng loại U19 châu Âu tháng 11, Louis tạo dấu ấn mạnh mẽ khi ghi hai hat-trick chỉ trong ba trận. Ở trận mở màn, anh rực sáng với 3 pha lập công, góp phần giúp U19 CH Czech thắng đậm Azerbaijan 6-1.

Sau đó, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa 2-2 với U19 Malta, Louis vẫn để lại dấu ấn với nhiều pha xử lý ấn tượng. Đến trận gặp U19 Bắc Ireland, con trai Buffon trở lại đội hình xuất phát và tiếp tục bùng nổ với thêm một hat-trick, mang về chiến thắng 4-0 cho U19 CH Czech.

Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là quá trình phát triển độc lập của Louis. Không theo nghiệp thủ môn như bố, anh chọn trở thành tiền đạo và hiện là thành viên của CLB Pisa tại Serie A. Tài năng trẻ từng trải qua các lò đào tạo của Sisport và Juventus trước khi chuyển tới Pisa năm 2023 và có màn ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2025.

Lý do Louis khoác áo CH Czech thay vì Italy như bố mình cũng được chính anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Liên đoàn Bóng đá CH Czech. Con trai Buffon cho biết muốn thi đấu cho quê hương của mẹ (cựu người mẫu Alena Seredova) và quyết định này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ cả gia đình.

Với phong độ rực sáng và hai cú hat-trick trong một đợt tập trung, Louis đang nhận được sự kỳ vọng lớn và trở thành cái tên đáng chú ý cho tương lai.

