Con trai 17 tuổi của Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi

Lucas là con cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Cậu mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở một nhà hàng với ngoại hình điển trai.

Con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi là Lucas mới đây được cộng đồng mạng phát hiện và chụp ảnh. Chàng trai xuất hiện với mái tóc xoăn nhẹ, vẻ ngoài điển trai. Cậu ngồi trong một nhà hàng, chăm chú nghe nhạc và lướt điện thoại. Hình ảnh của Lucas lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Con trai Trương Bá Chi được nhận xét trưởng thành, vẻ ngoài nam tính, đường nét sắc sảo với chiếc mũi cao.

Trong khi một số khán giả đánh giá cao vẻ ngoài nổi bật của Lucas thì không ít bình luận cho rằng cậu chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của cha mẹ nổi tiếng, theo tờ Now News.

Vẻ ngoài của con trai Tạ Đình Phong thu hút sự chú ý. Ảnh: Now News.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết hôn năm 2006. Cặp sao có hai con trai và ly hôn vào năm 2011. Tới 2018, Trương Bá Chi thông báo sinh con trai thứ ba nhưng không công khai danh tính cha đứa trẻ. Mới đây, nữ diễn viên tâm sự cô muốn sinh nhiều con.

“Ước mơ cả đời của tôi là được sinh con, được làm mẹ, có gia đình của riêng mình và dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Như vậy, tôi mới cảm thấy cuộc sống này thật sự đáng giá”, nữ diễn viên nói.

Trong khi đó, Tạ Đình Phong tái hợp Vương Phi 11 năm qua. Họ không ngại xuất hiện cùng nhau. Hồi tháng 5, hai ngôi sao được phát hiện tại sân bay để đến Nhật Bản du lịch.

Tháng 10, tờ China đưa tin, con gái của Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng tổ chức đêm nhạc ở Hong Kong. Tài tử họ Tạ đã gửi hoa để chúc mừng và ủng hộ con riêng của bạn gái. Trên lãng hoa, nam diễn viên ký tên: “Đình Phong”. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa 2 người khá thoải mái, tự nhiên. Nam diễn viên và 2 con của Vương Phi có mối quan hệ rất tốt đẹp.