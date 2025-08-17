'Cơn sốt Sesko' chính thức bùng nổ

Cựu tuyển thủ Slovenia Nastja Ceh tin rằng Benjamin Sesko sẽ trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Và ở Old Trafford, hành trình viết nên “cơn sốt Sesko” mới chỉ ở hồi mở màn.

Khi Benjamin Sesko đặt bút ký vào bản hợp đồng gia nhập Manchester United, nhiều người hâm mộ “Quỷ đỏ” kỳ vọng đây sẽ là lời giải cho bài toán số 9 ám ảnh đội bóng suốt nhiều năm qua.

Và nếu ai đó còn hoài nghi, hãy nghe Nastja Ceh - cựu tiền vệ tài hoa của Slovenia - nói về người đàn em đồng hương khi trả lời Tri Thức - Znews: “Sesko là mẫu tiền đạo hội tụ đầy đủ phẩm chất của bóng đá hiện đại. Cậu ấy sở hữu tiềm năng lớn lao, đã và đang chứng minh mình thuộc nhóm những chân sút hàng đầu thế giới dù tuổi đời còn rất trẻ”.

Tiềm năng và sự thích nghi

Ở tuổi 22, Sesko đã gây tiếng vang ở cả Red Bull Salzburg và RB Leipzig, chứng minh khả năng hòa nhập nhanh chóng với các môi trường thi đấu khác nhau. Theo Ceh, điều này sẽ giúp tân binh Manchester United thích nghi nhanh tại Premier League - giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới.

“Cậu ấy sẽ nhanh chóng hòa nhập, qua đó chứng minh vì sao xứng đáng đứng trong hàng ngũ tinh hoa. Các nhiệm vụ phòng ngự sẽ không làm khó được cậu. Sesko đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của bóng đá hiện đại”, Ceh - người có 46 lần khoác áo tuyển Slovenia – nói.

Không chỉ mạnh mẽ về thể chất, Sesko còn được đánh giá cao ở khả năng di chuyển thông minh và kỹ thuật xử lý gọn gàng. Theo Ceh, điều này giúp anh không bị bó hẹp trong vai trò một “sát thủ vòng cấm” đơn thuần, mà còn tham gia vào lối chơi chung, kéo giãn hàng thủ đối phương và mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Một trong những điểm nổi bật nhất ở Sesko là bản năng săn bàn - thứ vũ khí mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng khao khát. Ceh khẳng định: “Nếu nói về bước tiến tiếp theo, Sesko đã chứng minh bản năng sát thủ của mình tại Bundesliga. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ ngày càng hoàn thiện, và không nghi ngờ gì, bản năng ‘kết liễu’ đối thủ luôn chảy trong máu Sesko”.

Sesko đã khẳng định được tài năng ở Bundesliga.

Mùa giải 2024/25, Sesko ghi dấu với hiệu suất đáng nể trong màu áo RB Leipzig, đặc biệt là ở những trận đấu lớn, nơi áp lực và kỳ vọng luôn đạt mức cao nhất. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn cho thấy khả năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ - yếu tố làm nên sự khác biệt giữa một tiền đạo giỏi và một tiền đạo hàng đầu.

So sánh với Haaland?

Trước câu hỏi liệu có thể so sánh Sesko với Erling Haaland, Ceh thẳng thắn: “Tôi sẽ không so sánh Sesko với Haaland - đơn giản là không thể! Họ có phong cách chơi tương đồng và cùng chung con đường: từ Red Bull Salzburg, sang Bundesliga rồi đến Anh. Haaland đã khẳng định được đẳng cấp, còn ‘cơn sốt Sesko’ mới chỉ bắt đầu”.

Điểm chung giữa hai chân sút này là thể hình lý tưởng, sức mạnh, tốc độ và khả năng chọn vị trí sắc bén. Tuy nhiên, Sesko được đánh giá linh hoạt hơn ở khâu tham gia phối hợp và di chuyển không bóng.

Theo Ceh, sự xuất hiện của HLV mới tại Old Trafford là lợi thế quan trọng giúp Sesko phát triển: “Hiện tại, Man United đang sở hữu một HLV hàng đầu - theo đánh giá cá nhân tôi - người hiểu rõ mình cần làm gì và sẽ sớm chứng minh lý do được bổ nhiệm. Sesko sẽ là ‘hàng xịn’ chứ không phải ‘bom xịt’, dù tất nhiên cậu cần chút thời gian để thích nghi - điều hoàn toàn bình thường.”

Trong bối cảnh hàng công Manchester United vẫn thiếu sự ổn định, Sesko có cơ hội trở thành trung tâm của dự án tái thiết, đóng vai trò tương tự như Haaland tại Manchester City - một ngòi nổ vừa ghi bàn vừa truyền cảm hứng.

Việc Sesko sang Manchester United cũng đánh dấu bước ngoặt lịch sử với bóng đá Slovenia. Dù dân số chỉ khoảng hai triệu người, đội tuyển có biệt danh “The Boys” (Những chàng trai) vẫn liên tục góp mặt ở EURO và World Cup.

Ceh cho rằng đây không phải ngẫu nhiên: “Nghe thì buồn cười, vì dân số ấy chỉ bằng một ngôi làng ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi có những gì Sesko có: tinh thần tập luyện kỷ luật, ý chí bền bỉ và chất lượng chuyên môn cao”.

Minh chứng rõ ràng là những tên tuổi đã và đang tỏa sáng tại châu Âu: Jan Oblak - thủ môn trụ cột của Atletico Madrid; Samir Handanovic - huyền thoại Inter Milan; Josip Ilicic - cựu tiền đạo Fiorentina, Atalanta … Và giờ đây, Benjamin Sesko đang nối dài danh sách ấy.

Kết lại, Ceh nhấn mạnh: “Tôi chẳng còn gì để bổ sung ngoài việc khẳng định: Sesko có tất cả và sẽ chứng minh điều đó. Miễn là sức khỏe luôn song hành, cậu ấy sẽ trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới”.

Với sự tự tin từ những người hiểu Sesko rõ nhất, cùng môi trường bóng đá đỉnh cao tại Premier League, “cơn sốt Sesko” ở Old Trafford có lẽ chỉ mới bắt đầu. Người hâm mộ United đang chờ đợi từng bàn thắng, từng pha xử lý để chứng kiến một ngôi sao mới thực sự tỏa sáng trên bầu trời Premier League.