‘Cơn sốt Saudi’ có thật sự làm rung chuyển phiên chợ hè 2025?

Hai năm sau làn sóng "hút máu" từ Premier League, Saudi Pro League đang đối mặt thực tế phũ phàng: các ngôi sao lớn không còn mặn mà, thị trường chuyển nhượng chững lại, và tương lai trở nên bất định.

Ronaldo từng khiến TTCN bùng nổ khi quyết định sang Saudi Arabia chơi bóng.

Hai năm sau thương vụ bom tấn Cristiano Ronaldo cập bến Al-Nassr, Saudi Pro League (SPL) từng gây chấn động với làn sóng chiêu mộ dồn dập các ngôi sao Premier League. Nhưng tới mùa hè 2025, giấc mộng kim tiền của bóng đá Saudi đang đối mặt với thực tại lạnh lẽo: những ngôi sao hàng đầu không còn mặn mà, thậm chí công khai từ chối.

Từ bùng nổ đến chững lại

Mùa hè 2023 từng là đỉnh cao của "cơn sốt Saudi". Jordan Henderson, Fabinho, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, N’Golo Kante, Edouard Mendy - danh sách các cựu binh Ngoại hạng Anh dời sang Trung Đông dài dằng dặc, và đầy uy tín. Các bản hợp đồng này đã khiến Giám đốc điều hành Premier League, Richard Masters, phải thừa nhận cần “theo dõi sát” những diễn biến từ SPL.

Nhưng chính Masters cũng nói một câu khác: “Đó là một hành trình dài nếu Saudi muốn cạnh tranh thực sự với bóng đá châu Âu”. Và thực tế đang chứng minh lời cảnh báo ấy là đúng.

Mùa hè 2025, trái ngược với không khí mua sắm rầm rộ trước đây, SPL đang trải qua sự chững lại rõ rệt. Joao Felix là cái tên đáng chú ý duy nhất rời Premier League sang Al-Nassr, trong một thương vụ tương đối khiêm tốn: 26 triệu bảng cộng phụ phí. Không còn những mức lương "một triệu bảng mỗi tuần" như Ivan Toney được đồn đoán. Không còn các lời mời chào rầm rộ như thời Ronaldo. Những khoản đãi ngộ khổng lồ vẫn còn, nhưng không dễ để đạt được như trước.

De Bruyne chọn sang Napoli sau khi rời Man City.

Mohamed Salah và Kevin De Bruyne - hai cái tên từng được SPL ao ước - lần lượt gia hạn với Liverpool hoặc chọn phương án rời sang các đội bóng châu Âu khác. Bruno Fernandes, đội trưởng Man United, dù được liên hệ khi nội bộ MU hỗn loạn và cần bán bớt tài sản, cũng đã ở lại.

Casemiro - từng bị coi là “hết thời” - lại hồi sinh ở cuối mùa giải. Thậm chí đến cả Jose Mourinho, người từng ngỏ ý cởi mở với Saudi, cũng chọn sang dẫn dắt một CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, những thương vụ đã diễn ra cũng không trọn vẹn. Jhon Duran - từng là bản hợp đồng đắt giá nhất từ Premier League hồi tháng 1 - đã bị Al-Nassr cho mượn chỉ sau 6 tháng. David Hancko tưởng như đã gia nhập SPL, nhưng vào phút chót lại chuyển hướng sang Atletico Madrid, trong sự tức giận của Feyenoord vì thương vụ bị hủy.

Neom - đội bóng mới nổi và được kỳ vọng thổi làn gió mới - lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Họ chiêu mộ Alexandre Lacazette miễn phí, và chỉ trả 10-15 triệu bảng cho những cái tên như Marcin Bulka hay Saïd Benrahma. Mức lương trung bình khoảng 100.000 bảng/tuần sau thuế - cao so với mặt bằng chung, nhưng vẫn là một bước lùi so với các hợp đồng “phá két” trước đó.

Không chỉ SPL, mà chính "cánh tay nối dài" của bóng đá Saudi tại châu Âu - CLB Newcastle - cũng trải qua một mùa hè thất vọng. Được hậu thuẫn bởi Quỹ Đầu tư công Saudi (PIF), Newcastle vẫn không thể giành được các mục tiêu chuyển nhượng.

Họ để vuột James Trafford vào tay Man City chỉ vì ra giá quá muộn. João Pedro rơi vào tay Chelsea. Việc gia hạn với Alexander Isak - chân sút chủ lực - vẫn chưa có tiến triển, giữa lúc cầu thủ này cũng từng được Saudi để mắt.

Việc các ngôi sao hàng đầu từ chối đến Saudi không còn là ngoại lệ. Đó đang trở thành xu thế.

Lý do là gì?

Thứ nhất, các cầu thủ đỉnh cao không chỉ cần tiền - họ còn cần sự nghiệp, sự cạnh tranh và giá trị chuyên môn. SPL, dù đang phát triển, vẫn chưa thể tạo được môi trường đủ chất lượng để giữ chân các cầu thủ đẳng cấp thế giới khi họ còn ở độ tuổi đỉnh cao.

Jhon Duran rời Al-Nassr chỉ sau 6 tháng thi đấu.

Thứ hai, một số hợp đồng đã ký trước đó không mang lại trải nghiệm tích cực. Việc một số cầu thủ bị cho mượn, chấn thương, hoặc mất phong độ tại Saudi đã khiến những người khác dè chừng.

Thứ ba, bản thân SPL cũng bắt đầu “nắn tay chi tiền”. Sau giai đoạn bạo chi ban đầu, các đội bóng đang tính toán kỹ hơn. Không còn các thương vụ theo kiểu "chào sân" bằng vàng bạc, họ bắt đầu đặt nặng yếu tố thể thao và giá trị đầu tư dài hạn.

Tất nhiên, Saudi Arabia không từ bỏ tham vọng. Việc đăng cai World Cup 2034 sẽ là đòn bẩy chiến lược để họ khởi động một làn sóng đầu tư mới trong những năm tới. Nhóm cầu thủ gia nhập SPL từ 2022 cũng sắp mãn hạn hợp đồng, mở ra cơ hội tái cấu trúc lực lượng và tiếp tục "săn sao".

Nhưng rõ ràng, để biến một giải đấu trở thành điểm đến hấp dẫn thật sự cho giới tinh hoa bóng đá thế giới, không thể chỉ dùng tiền. Sự chuyên nghiệp, tính cạnh tranh, uy tín của giải đấu và cơ hội vươn xa tại Champions League châu Á hay các sân chơi toàn cầu vẫn là yếu tố cốt lõi mà SPL còn thiếu.

Saudi Arabia từng tạo ra làn sóng mạnh mẽ, nhưng nếu không có chiến lược dài hơi và thực chất, họ hoàn toàn có thể rơi vào vết xe đổ của Chinese Super League - từng phất lên với Oscar, Hulk, Tevez… nhưng rồi tan rã trong cơn bão tài chính và giới hạn chi tiêu.

Tiền vẫn là công cụ, nhưng không thể là tất cả. Đó là bài học SPL cần ghi nhớ nếu thực sự muốn giữ được những cái tên lớn trong bản đồ bóng đá toàn cầu.