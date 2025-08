Bóng đá Saudi Arabia thay đổi chóng mặt

Chỉ vài năm trước, Saudi Arabia vẫn còn là điểm đến “hoàng hôn sự nghiệp” cho những ngôi sao lớn - nơi các Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Neymar tìm kiếm bản hợp đồng cuối cùng với mức lương khổng lồ. Nhưng hôm nay, bức tranh ấy thay đổi đến chóng mặt.

Giải Saudi Pro League giờ đây là điểm đến sôi động cho một thế hệ cầu thủ còn rất trẻ, thậm chí đang ở độ tuổi phát triển đỉnh cao nhất trong sự nghiệp.

Sự thay đổi bắt đầu từ mùa hè 2023, khi Gabri Veiga, 21 tuổi, từ chối Napoli - đội bóng đã theo đuổi anh sát sao - để gia nhập Al Ahli với giá 35 triệu euro. Mức lương lên đến 12 triệu euro/năm là con số không tưởng cho một cầu thủ trẻ chưa từng chơi tại Champions League. Quyết định ấy từng gây sốc, nhưng lại nhanh chóng tạo tiền lệ cho hàng loạt thương vụ sau đó.

Mùa hè 2025 chứng kiến làn sóng cầu thủ U25 tiếp tục đổ bộ vào Saudi Arabia. Enzo Millot, tưởng như sẽ cập bến Atletico Madrid hoặc Tottenham, bất ngờ rẽ hướng sang Al Ahli, đội đương kim vô địch châu Á. Unai Hernández (20 tuổi), viên ngọc quý của lò La Masia, cũng chọn Al Ittihad thay vì tiếp tục khẳng định tên tuổi ở La Liga.

Ngay cả những cái tên đã thành danh như Mateo Retegui - vua phá lưới Serie A với 25 bàn mùa trước - cũng không cưỡng lại được sức hút tài chính từ Saudi Arabia. Anh gia nhập Al Qadsiah với mức phí lên tới 68,5 triệu euro, nhận lương gấp tám lần so với ở Atalanta (20 triệu euro/năm).

Sự xuất hiện của các tài năng trẻ không chỉ là cuộc “đi chợ” theo kiểu vung tiền không kiểm soát. Theo tiết lộ từ ban điều hành Saudi Pro League, các CLB do Quỹ đầu tư công PIF hậu thuẫn (gồm Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli) đã thống nhất áp dụng mô hình “8+2”: tám ngoại binh không giới hạn tuổi và hai suất dành riêng cho cầu thủ dưới 21 tuổi. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, vừa cạnh tranh ngay lập tức, vừa xây dựng nền móng cho tương lai.

Không chỉ nhắm vào các ngôi sao trẻ đã khẳng định tên tuổi, các đội bóng Saudi còn chú ý tới cả những viên ngọc thô. Alejandro Vergaz (18 tuổi, từ Betis) và Iker Almena (18 tuổi, từ Girona) là hai ví dụ tiêu biểu khi được chiêu mộ với chi phí không quá lớn nhưng tiềm năng sinh lời rất cao.

Làn sóng di cư chưa dừng lại. Joao Felix, tưởng như sẽ tái hợp Benfica sau thời gian không mấy thành công tại Chelsea, đã chọn cập bến Al Nassr trong thương vụ trị giá khoảng 50 triệu euro. Sự hiện diện của Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus - hai nhân vật có sức nặng tại Saudi Arabia - là yếu tố quyết định.

Hiện tại, Antony (25 tuổi) của Manchester United nằm trong tầm ngắm của hai ông lớn Saudi, dù cầu thủ người Brazil vẫn muốn tiếp tục ở lại châu Âu. Al Hilal thậm chí còn gửi lời đề nghị khó tin cho Alexander Isak: 700.000 euro/tuần sau thuế, tương đương hơn 36 triệu euro/năm - con số chỉ có thể đến từ Trung Đông.

Không dừng lại ở đó, Darwin Nunez cũng được xác nhận là “mục tiêu hàng đầu” của Al Hilal sau khi họ bỏ lỡ Victor Osimhen. Chiều 6/8, truyền thông Anh loan tin tiền đạo người Uruguay đồng ý chuyển tới Saudi Arabia thi đấu.

Cách đây ba năm, không ai nghĩ một cầu thủ trẻ dưới 25 tuổi sẽ chọn Saudi Arabia thay vì Champions League. Giờ đây, điều đó không chỉ là thực tế, mà còn là xu hướng. Mức lương khổng lồ, cơ hội trở thành trung tâm dự án thể thao, môi trường cạnh tranh ngày càng nâng cao - tất cả biến Pro League thành điểm đến đáng mơ ước, không chỉ với những người muốn “nghỉ hưu sớm”.

Từ chỗ chỉ là “ngoại lệ” với Gabri Veiga, đến loạt thương vụ trị giá hàng chục triệu euro cho các cầu thủ còn đầy tiềm năng, Saudi Arabia đang vẽ lại bản đồ bóng đá toàn cầu. Và nếu xu hướng này tiếp tục, những tên tuổi lớn của châu Âu có lẽ sẽ phải nhìn lại mô hình của mình - bởi cuộc chơi giờ đã khác.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.