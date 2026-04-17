Sau khi được các thương nhân mang tới Hà Lan và một số nước châu Âu, vào cuối thế kỷ 17, cà phê nhanh chóng tạo nên một cơn sốt. Cà phê cũng trở thành món hời với các nhà buôn.

Cà phê là thức uống được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới.

Việc bán cà phê làm thức uống được khẳng định là đã du nhập tới Hà Lan lần đầu vào năm 1664. Từ đó, việc sử dụng cà phê nhanh chóng lan tỏa khắp nước Đức và những khu vực khác trên lục địa châu Âu.

Trong khi đó, chính người Thổ Nhĩ Kỳ đã mang cà phê tới Vienna năm 1683 trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Năm đó, người Hồi giáo bao vây thành phố Vienna với lực lượng khổng lồ. Lịch sử kể rằng vòng vây bị phá vỡ bởi vua Ba Lan, John Sobieski, và đám quân Hồi giáo tan tác rút lui.

Một lượng lớn cà phê được tìm thấy ở chỗ đóng trại của quân Hồi giáo và được trao tặng cho Kolschidky [1] vì hành động dũng cảm mà ông thực hiện để hỗ trợ khi thành phố bị bao vây. Phần thưởng này đã được ông tận dụng khi mở ra quán cà phê đầu tiên ở Vienna.

Các quán cà phê đã được biết đến ở Mỹ từ giai đoạn đầu trong lịch sử nước này nhưng trong một thời gian dài New Orleans là thành phố duy nhất mà quán cà phê tồn tại theo đúng phong cách học được từ Paris.

Tuy nhiên, người Mỹ đã đón nhận món đồ uống này với niềm yêu thích nồng nhiệt ngay từ đầu. Hiện tại, ở đất nước này, cà phê đang được sử dụng rộng rãi hơn hết thảy các quốc gia khác, không loại trừ những nước sản xuất gốc.

Như vậy, chỉ trong vòng vài thế kỷ, một loại quả trước đó hoàn toàn chưa được sử dụng làm đồ ăn thức uống, ngoại trừ ở những bộ tộc bán hoang dã ở Ethiopia và Abyssinia, đã lan rộng trên toàn thế giới văn minh. Ở những nước theo đạo Hồi, cà phê được uống vào mọi lúc trong ngày và cả ban đêm, bởi người thuộc mọi tầng lớp và địa vị, từ Sultan và giáo sĩ Mufti tới thương nhân, thợ thủ công và nông dân.

Trong khi đó, ở các nước theo Ki-tô giáo, dù đã được biết đến trong vài thế kỷ, cà phê vẫn được coi là một món xa xỉ nhưng vẫn được thưởng thức gần như bởi những người thuộc mọi tầng lớp và hoàn cảnh trong xã hội.

Thế nhưng, cũng như mọi sự đổi mới gây ra tiếng vang rộng rãi, cà phê làm dấy lên những ý kiến khác biệt trong nhóm các chuyên gia y tế, các nhà cải cách xã hội và những tổ chức tương tự.

Lịch sử của cà phê, ở thời điểm hiện tại, chỉ có giá trị như một ví dụ về một món hàng hóa mà nhìn chung cả nhân loại đều thèm muốn, cả xã hội văn minh lẫn hoang dã và để minh họa cái cách cà phê đấu tranh thành công và hoàn toàn thắng lợi trước sự mê tín tôn giáo, sự phản đối chính trị, tổn hại về sinh lý, hạn chế tài chính, mức thuế khổng lồ, các mức thuế quan khác nhau và một sự tích tụ vô tận các trở ngại lỗi thời.

Thế nhưng, cũng giống như những món hàng thiết yếu quan trọng cho cuộc sống, nó chưa bao giờ đạt tới trạng thái tự nhiên “cạnh tranh không giới hạn”.

[1] Franz Kolschidky: Một thương nhân hoặc gián điệp gốc Ba Lan hoặc Ukraine. Ông nổi tiếng nhờ vai trò trong trận vây hãm Vienna năm 1683 bởi quân Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo truyền thuyết, Kolschidky đã giả làm người Thổ để vượt qua vòng vây, giúp truyền tin và mang lại chiến thắng cho phe Vienna. Sau trận chiến, ông được thưởng cà phê tịch thu từ quân Ottoman. Kolschidky được cho là người đã mở quán cà phê đầu tiên ở Vienna - Zur blauen Flasche.