'Cơn sốt' Jack Grealish trở lại

Chỉ mất một tháng để Jack Grealish biến mình thành tâm điểm ở nửa xanh vùng Merseyside.

Jack Grealish đang hồi sinh sự nghiệp ở Everton.

Và thật thú vị, sự xuất hiện của Gealish không chỉ thổi bùng cảm xúc trên khán đài Hill Dickinson mà còn khiến người hâm mộ Everton… tính toán xem cần bán bao nhiêu chiếc bánh rán xanh mới đủ tiền mua đứt ngôi sao này từ Manchester City. Con số ấy lên tới hơn 769.000 - một trò đùa nửa thật nửa vui, nhưng phản ánh phần nào sự khát khao sở hữu Grealish của cổ động viên.

Từ “người ngoài cuộc” ở Man City đến biểu tượng mới tại Everton

Ở tuổi 30, sau những năm tháng vinh quang xen lẫn thất vọng tại Man City, Grealish từng thừa nhận bắt đầu “mất đi tình yêu với bóng đá”. Nhưng chuyến đi tới Everton, dưới bàn tay tái thiết của HLV David Moyes, mở ra một chương mới.

Không còn là siêu dự bị thất thường, Grealish ngay lập tức ghi dấu ấn bằng 4 đường kiến tạo - dẫn đầu Ngoại hạng Anh trong tháng 8 - và được đề cử Cầu thủ xuất sắc tháng. Hiệu ứng tức thì ấy không chỉ đến từ các con số. Sự hiện diện của Grealish kéo bầu không khí u ám ở Goodison Park cũ ra khỏi quá khứ.

Hình ảnh anh bị đám đông CĐV Everton “nuốt chửng” trong trận thắng Wolves 3-2 gợi nhớ những khoảnh khắc dành cho huyền thoại Duncan Ferguson hay Wayne Rooney thuở thiếu niên. Ít ai nghĩ một bản hợp đồng cho mượn lại tạo ra mối dây liên kết mãnh liệt đến thế.

Sự xuất hiện của Grealish còn lập tức tạo ra cơn sốt thương mại. Áo đấu số 18 cháy hàng chỉ vài giờ sau khi thương vụ hoàn tất. Một cậu bé 11 tuổi tên Owen chờ cả ngày tại cửa hàng CLB để được in dòng chữ “Grealish 18” trên lưng áo - chi tiết nhỏ nhưng đủ nói lên sức hút mà anh mang lại.

David Moyes giúp Grealish tìm lại chính mình.

Everton nhanh chóng tận dụng hình ảnh ngôi sao này để quảng bá cùng các đối tác thương mại. Trong bối cảnh CLB vừa khánh thành SVĐ mới, sự xuất hiện của một gương mặt “bán vé” như Grealish chính là chất xúc tác hoàn hảo.

Điều làm nên khác biệt, theo nhiều đồng đội, là thái độ tập luyện và sự chuyên nghiệp mà Grealish thể hiện. Kiernan Dewsbury-Hall, tân binh khác của Everton, kể lại: “Jack luôn là người đến sớm, về muộn. Anh ấy làm đủ mọi thứ: hồi phục, tắm đá, massage… để đặt mình vào trạng thái tốt nhất”.

Thực tế, đây chính là điều mà Moyes mong chờ. Ông không hứa hẹn thiên đường, chỉ đưa cho Grealish một sự thật: hãy đến Everton để làm lại từ đầu. Cái cách Grealish đón nhận thách thức, khao khát chơi bóng liên tục - từ Ngoại hạng Anh cho đến Cúp Liên đoàn - cho thấy anh đã tìm lại ngọn lửa.

Tác động trong và ngoài sân cỏ

Grealish không còn là cậu trai trẻ liều lĩnh ở Aston Villa. Anh giờ là cầu thủ biết kiểm soát nhịp độ, giữ bóng, hút hậu vệ đối phương và mở khoảng trống cho đồng đội. Bàn thắng của James Garner trước Brighton hay cú kiến tạo cho Beto tại Molineux là minh chứng rõ ràng: Grealish giúp Everton không chỉ sáng tạo hơn, mà còn bớt dễ tổn thương trước những pha phản công.

Sự có mặt của anh cũng nâng chuẩn mực phòng thay đồ. Khi những trụ cột như Doucoure hay Ashley Young rời đi, Everton cần một thủ lĩnh mới. Grealish, bằng cá tính sôi nổi và kinh nghiệm dày dạn, trở thành cầu nối giữa lớp cũ và lớp mới. Anh thân thiết với Jordan Pickford, hòa nhập nhanh cùng Dewsbury-Hall, và đặc biệt tìm thấy sự ăn ý với Iliman Ndiaye - người đã nhận 2 đường kiến tạo từ anh chỉ trong vài trận đầu.

Grealish bùng nổ trong màu áo Everton.

Dĩ nhiên, vẫn còn đó câu hỏi lớn: liệu Everton có dám bỏ ra 50 triệu bảng để mua đứt một cầu thủ bước vào năm cuối hợp đồng ở tuổi 30? Câu trả lời chưa vội đến ngay lúc này. Bởi Grealish mới chỉ chơi bốn trận chính thức, và 92% mùa giải vẫn còn phía trước.

Song với những gì đã thể hiện, Grealish đã trao cho Everton điều họ khao khát bấy lâu: niềm tin. Một đội bóng từng chật vật trong khủng hoảng tài chính, rệu rã trong cuộc chiến trụ hạng, nay bỗng dưng tìm thấy lý do để mơ mộng. Và ở trung tâm của giấc mơ ấy, không ai khác ngoài Jack Grealish - người đã biến mọi khoảnh khắc đầu tiên ở Merseyside thành vàng ròng.

Bài học từ thương vụ Grealish là gì? Đôi khi, một bản hợp đồng cho mượn không chỉ đơn thuần là giải pháp tạm thời. Với Everton, nó đang là sự tái sinh. Và với Grealish, đó là hành trình tìm lại chính mình.