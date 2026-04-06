Cơn sốt 'giả giàu' xâm chiếm TikTok

Lời khuyên về cách đạt được vẻ ngoài "old money" (giàu có lâu đời) với tiêu đề "Muốn trông như trị giá hàng tỷ USD? Mạng xã hội sẵn sàng giúp bạn" đang thu hút sự quan tâm tại Mỹ.

Nhiều KOLs Mỹ phát triển nội dung theo cách "dạy" trông giàu có. Ảnh minh họa: Michael Obstoj/Pexels.

Theo The New York Times, dạng nội dung tương tự được các nhà sáng tạo nội dung như Fresh & Classy, Carving Pierre hay Kiki Astor đăng tải mỗi ngày, thậm chí từng giờ, từng giây.

"Với tôi, mẹo giúp người theo dõi toát lên vẻ giàu sang, ngay cả khi họ không có nhiều tiền hoàn toàn hợp lý nếu xem như một dạng tưởng tượng", Daniel Hakimi, một luật sư ở Long Island, người điều hành trang web và tài khoản Instagram Second Button, chuyên chia sẻ cách ăn mặc để trông như người mặc đồ may đo riêng, cho biết.

Trên thực tế, sự say mê này đã tồn tại dưới nhiều hình thức kể từ khi các nhóm xã hội bắt đầu được phân tầng theo địa vị và thu nhập. Tuy nhiên, trào lưu dường như trở nên mãnh liệt hơn vào thời điểm của hiện tại, khi khối tài sản khổng lồ đang ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ và gần như vô hình trong xã hội.

"Càng nghèo đi, chúng ta càng ám ảnh với thẩm mỹ của sự giàu có", Hakimi, 35 tuổi, nói.

Trong khi đó, Alex Gavin Rambet (21 tuổi) đã thu hút gần 400.000 người theo dõi cho tài khoản Instagram Old Money của mình với khẩu hiệu: "Tham gia lối sống Old Money và ăn mặc thật đẳng cấp". Rambet thường phân tích rất kỹ chi tiết như giày, cà vạt, vest và thậm chí cả phép tắc ứng xử cần thiết để tạo ra khí chất của một người sở hữu khối tài sản lớn. "Thời trang vốn dĩ luôn mang tính khát vọng", anh nói.

Alex Gavin Rambet (bên phải ngoài cùng) thường xuyên dạy quy tắc trông giống "old money" trên mạng xã hội. Ảnh: Alex Gavin Rambet/Instagram.

Một influencer khác là Mads Mura (25 tuổi) cũng đang "dạy" hơn 100.000 người theo dõi cách tiếp cận lối sống và phong thái của giới "old money" thông qua loạt video hướng dẫn trên tài khoản Instagram mang phong cách trang trọng Carter Beau.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại từ London, Mura đưa ra giả thuyết về lý do xu hướng này đang lan rộng.

"Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mệt mỏi về văn hóa, sau một thập kỷ bị chi phối bởi văn hóa đường phố, ồn ào, phô trương và giờ thì mọi người đã chạm đến giới hạn của nó", influencer 25 tuổi cho hay.

Theo The New York Times, Mura có thể không nhận ra rằng bản thân đang lặp lại những quan điểm từng được các "trọng tài xã hội" đưa ra từ rất lâu, trước khi có mạng xã hội.

Khi đó, những lời khuyên về phép tắc từ các chuyên gia như Emily Post hay Miss Manners từng giúp nhiều người cố gắng bước lên những nấc thang địa vị xã hội. Hình mẫu tiêu biểu nhất của kiểu hướng dẫn này có lẽ là Martha Stewart, người được xem như "OG (người tiên phong)" trong việc việc tối ưu hóa bản thân gắn liền với chuẩn mực giai cấp.

Nếu các thế hệ trước truyền lại mẹo ăn mặc và ứng xử một cách chậm rãi, tinh tế, thì mạng xã hội ngày nay đã biến nó thành một "vòi rồng" thông tin.

Theo quan điểm chung của những "trọng tài phong cách" hiện đại, logo phô trương là kém sang; màu sắc nên chọn màu trầm; trang phục đơn sắc tạo cảm giác tinh tế. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc tỉ mỉ móng tay, làn da và mái tóc.

Trong các gia đình thượng lưu trước đây, phần lớn những quy tắc này thường được truyền lại âm thầm qua nhiều thế hệ. Nhưng ngày nay, những bí quyết để tạo nên vẻ ngoài tinh tế lại đến với công chúng rộng rãi hơn nhờ các phương tiện mang tính "dân chủ" như mạng xã hội.

"Gen Z không nhận được nhiều kiến thức kiểu này từ gia đình, người hướng dẫn hay các tổ chức. Nhiều truyền thống đã bị mai một. Mạng xã hội đang lấp đầy khoảng trống đó và làm sống lại những thông tin mà một thế hệ từng thiếu hụt", Mura nói.

Một tài khoản khác là Old Money Secrets cũng đăng các video với hình ảnh một quý ông tóc bạc, nói giọng sang trọng, đưa ra lời khuyên về cái mà ông gọi là "phép tắc old money". Những bài đăng này giống như bước ra từ tiểu thuyết của John O’Hara và đưa ra những quy tắc như người nói trước là người thua; hãy mua đất khi người khác chạy theo xu hướng; và không ai thực sự trở nên giàu có chỉ bằng cách làm nhân viên.

Filippo Ricci, thành viên trong gia đình đứng sau thương hiệu xa xỉ Stefano Ricci, chuyên phục vụ khách hàng có tài sản tính bằng hàng tỷ USD, tỏ ra hoài nghi trước ý tưởng rằng vẻ ngoài và phong thái của người giàu có thể học được qua mạng.

"Có rất nhiều website và tài khoản mạng xã hội, thậm chí cả trang thu phí, dạy bạn cách ăn mặc để trông khác đi, trông giàu hơn, nhưng tốt hơn hết là đừng chạy theo thứ mình không có. Thực tế là những người giàu thực sự không mua sắm để trông giàu có. Và sự giàu có càng không đến từ một bộ trang phục", Ricci nói.