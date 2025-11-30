Cơn sốt dịch vụ đập phá để xả stress

Tại Anh, dịch vụ giúp khách hàng xả stress bằng cách đập phá đang mọc lên như nấm. Dù vậy, giới chuyên gia hoài nghi về hiệu quả thực sự của dịch vụ này.

Bên trong một cơ sở cung cấp "dịch vụ đập phá" ở thị trấn Leamington, hạt Warwickshire, Anh. Ảnh: Guardian.

Những “căn phòng giận dữ”, nơi khách hàng được phép đập phá thoải mái, đang xuất hiện trên khắp nước Anh. Phòng đập phá thường có TV cũ, bát đĩa, đồ nội thất...

Loại hình dịch vụ “trả tiền để được đập phá” xuất hiện đầu tiên tại Nhật Bản hồi năm 2008, sau đó nhanh chóng xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Anh, Guardian ghi nhận các cơ sở cung cấp “dịch vụ đập phá” đang mọc lên ngày càng nhiều, và đều quảng bá rằng trải nghiệm đập phá sẽ giúp giải tỏa căng thẳng.

Dịch vụ đập phá mọc lên như nấm

Cửa hàng Smash It Rage Rooms nằm ở thành phố London (Anh) cho khách đập phá trong 30 phút với giá 50 bảng/người ( 66 USD /người). Cơ sở này quảng cáo “mỗi cú đập là một sự giải tỏa, một khoảnh khắc vui sướng mang tính bản năng”.

“Chúng tôi đang kín lịch, thậm chí còn phải tìm thêm địa điểm mới vì hiện không đáp ứng nổi nhu cầu khách hàng”, bà Amelia Smewing - chủ cơ sở - cho biết.

Một khách hàng sử dụng "dịch vụ đập phá". Ảnh: Guardian.

Rob Clark, giám đốc công ty Urban Xtreme Ltd, cho biết “dịch vụ đập phá” của công ty ngày càng thu hút khách hàng, từ người trẻ muốn thử trải nghiệm lạ, nhóm bạn cùng ăn mừng sau khi chia tay, đến những người cần xả căng thẳng hoặc đang gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần.

“Phản hồi của khách sau khi dùng dịch vụ luôn rất tích cực. Dịch vụ đập phá giúp họ giải tỏa một cách an toàn và có tính xây dựng, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần”, ông Clark nhấn mạnh.

Một số trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên hợp tác thường xuyên với cơ sở của ông Clark. Một số chuyên gia trị liệu tâm lý cũng giới thiệu khách hàng tới đây, sau khi giải pháp trị liệu bằng cách trò chuyện không còn phát huy hiệu quả.

Lucy Bee, chủ cơ sở Rage Rooms Leamington Spa, cho biết khách hàng của cô còn có cả học sinh và trẻ nhỏ, nhiều khách hàng đến trải nghiệm chỉ vì thấy vui. “Trải nghiệm này hoàn toàn trái với cách chúng ta được dạy về chuẩn mực hành xử, vì vậy, khách hàng cảm thấy rất thích thú”, cô Bee cho hay.

Phần lớn khách của Bee là phụ nữ. “Thường là phụ nữ ngoài 40 tuổi, đã có vài đứa con, có công việc ổn định”, cô nói.

Là một chuyên gia trị liệu tâm lý được đào tạo bài bản, Bee cho biết nhiều phụ nữ cảm thấy tội lỗi và xấu hổ khi nổi cơn thịnh nộ. “Vì phải kìm nén cảm xúc, nhiều người trở nên kiệt quệ và luôn trong trạng thái cầm cự, cơn giận chỉ trực trào ra. Trải nghiệm dịch vụ đập phá giúp họ xả bức bối”, Bee nói.

Dịch vụ đập phá có giúp giải tỏa căng thẳng?

Năm 2024, tiến sĩ Sophie Kjærvik, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Bạo lực và Căng thẳng Chấn thương Oslo (Na Uy), thực hiện một nghiên cứu về những hoạt động khiến cơn giận bùng lên hoặc dịu xuống. Bà Kjærvik cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy việc xả cơn giận bằng cách đập phá thực chất phản tác dụng.

“Sử dụng dịch vụ đập phá khiến bạn kích hoạt cơ thể theo cách khiến não bộ tưởng rằng bạn đang giận dữ hơn. Kết quả nghiên cứu khiến tôi nhận thấy thiền, rèn luyện tư duy chánh niệm và thư giãn thả lỏng cơ thể sẽ đưa lại hiệu quả hơn nhiều”, bà Kjærvik cho hay.

Các chuyên gia tâm lý tại Anh nghi ngờ hiệu quả của "dịch vụ giận dữ" đang gây sốt tại xứ sương mù. Ảnh: Alamy.

Tiến sĩ Ryan Martin, giảng viên tại Đại học Wisconsin-Green Bay (Mỹ) và là tác giả nhiều cuốn sách viết về sự giận dữ, cho biết những người phụ thuộc vào sự giải tỏa bộc phát thường giận dữ lâu hơn, dễ bộc phát hành vi hung hăng hơn.

“Trải nghiệm đập phá tạo cảm giác dễ chịu nhanh chóng, nên nhiều người tưởng rằng giải pháp này là tốt. Nhưng cũng giống như uống rượu hay ăn nhiều khi phải trải qua cơn bão cảm xúc hỗn loạn, những giải pháp tức thời này thực sự không tốt, dù đưa lại cảm giác dễ chịu rất nhanh”, ông Martin cho hay.

Giáo sư Brad Bushman, giảng viên tại Đại học bang Ohio (Mỹ), người cùng tham gia nghiên cứu với tiến sĩ Kjærvik, cũng cảnh báo: “Khi mọi người nuôi dưỡng cơn giận trong phòng đập phá, họ đang luyện tập hành vi hung hăng”.

Chuyên gia tâm lý Suzy Reading, thành viên Hiệp hội Tâm lý Anh, cho biết có nhiều cách lành mạnh hơn để giải tỏa cơn giận, chẳng hạn như viết nhật ký, hít thở sâu, tự điều chỉnh nhận thức và hành vi.

Bà Reading cho rằng dịch vụ đập phá có thể giúp khách hàng giải tỏa stress, nhưng tốn kém và không giúp khách hàng thực sự hiểu nguyên nhân đằng sau cơn giận, để có sự điều chỉnh hiệu quả lâu dài.

“Nếu không hiểu nguồn cơn giận dữ, sau khi đập phá xong, khách hàng lại trở về nhà, đi làm, sống y như cũ, vòng lặp giận dữ lại xuất hiện. Với nhiều người, nguyên nhân của cơn giận đến từ những nhu cầu không được đáp ứng, nếu vấn đề không được giải quyết, họ sẽ lại giận dữ sau khi dùng dịch vụ đập phá”, bà Reading cho hay.