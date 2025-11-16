Bữa tối ‘xé túi mù’ gây sốt ở Trung Quốc

Người Trung Quốc đang hào hứng tham gia những nền tảng sử dụng thuật toán để ghép những con người xa lạ vào một nhóm, cho họ cơ hội cùng ngồi lại dùng bữa tối “xé túi mù” với nhau.

Ứng dụng kết nối những người lạ để cùng nhau ăn tối đang gây sốt tại Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone.

Những bữa tối “xé túi mù” đang nở rộ tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, người tham gia sẵn sàng trả tiền cho các nền tảng để kết bạn và tạm thoát khỏi guồng quay tẻ nhạt hàng ngày.

Jin Ling, nữ sinh viên 21 tuổi, đã học tập tại Thượng Hải 3 năm. Cô chi ra 59 nhân dân tệ ( 8 USD ) để tham gia bữa tối "xé túi mù” do một nền tảng tổ chức dựa trên thuật toán kết nối người dùng.

Khi Jin Ling cùng 5 người lạ có mặt tại một nhà hàng ở Thượng Hải, không ai quen biết ai, họ cũng không phải những người chọn quán. Nền tảng đã sử dụng thuật toán và đánh giá 6 người họ sẽ hợp với nhau và hợp với quán được chỉ định.

“Sau 3 năm học tập ở Thượng Hải, tôi vẫn cảm thấy mình chưa thực sự hiểu thành phố này. Tôi muốn được gặp những người bên ngoài vòng tròn quan hệ vốn có”, Jin Ling chia sẻ với Sixth Tone.

Nhóm của Jin Ling cùng chia sẻ chi phí bữa ăn vào khoảng 150 nhân dân tệ/người ( 21 USD ). Dù trải nghiệm này hơi “xa xỉ” với Jin, nhưng cô thấy rất “đáng tiền” bởi đồ ăn ngon và được gặp những người thú vị.

“Vì tất cả đều là người lạ với nhau, nên cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên đến lạ lùng. Chẳng ai cần thể hiện điều gì, không ai phán xét ai, chỉ có sự chia sẻ thật lòng về cuộc sống của mỗi người. Cảm giác ấy rất hiếm có và dễ chịu vô cùng”, Jin kể.

Nhiều người sống trong những thành phố lớn tại Trung Quốc mong muốn được kết bạn với những người vốn không thuộc vòng tròn quan hệ của họ. Ảnh: New York Times.

Cô đơn trong thành phố

Trào lưu bữa tối "xé túi mù" đang được giới trẻ Trung Quốc yêu thích. Người muốn tham gia chỉ cần đăng ký qua ứng dụng, những việc còn lại do ứng dụng lo.

Họ không được biết trước danh tính, nghề nghiệp của những người mà mình sẽ gặp, cũng không được biết trước về thực đơn sẽ được phục vụ tại cuộc gặp. Tất cả do thuật toán phân tích dựa trên thông tin do người dùng cung cấp.

Trong bối cảnh con người ngày càng khó có được những kết nối chân thật và ý nghĩa với những người không thuộc vòng tròn quan hệ thường ngày, trào lưu “ăn tối với người lạ” được xem là “liều thuốc tinh thần” cho những người cảm thấy cô đơn trong cuộc sống thành thị tại Trung Quốc.

Hiện có nhiều ứng dụng tại Trung Quốc vận hành dựa trên ý tưởng này, trong đó có ứng dụng của Casey Cheuk (37 tuổi). Cheuk tập trung chăm sóc nhóm khách hàng tại Thượng Hải.

Cô cho biết: “Tôi vốn làm việc trong lĩnh vực marketing, gặp rất nhiều người nhưng ít khi kết bạn chân thành được với ai. Trải nghiệm tham gia bữa tối "xé túi mù" ở Hong Kong (Trung Quốc) từng giúp tôi bước ra khỏi vòng tròn quan hệ quen thuộc, cho tôi được gặp gỡ những người hoàn toàn khác mình".

Xu Luyao cũng là người sáng lập của một ứng dụng "ăn tối với người lạ" đang vận hành tại Thượng Hải. Xu nhận thấy ăn uống là lúc lý tưởng để con người mở lòng và trò chuyện tự nhiên.

Ứng dụng của Xu sử dụng thuật toán để ghép nhóm dựa trên phong cách sống, tính cách và sở thích của người dùng. Cô đảm bảo mỗi bàn ăn 6 người sẽ có những người hoạt ngôn và những người biết lắng nghe.

Trên nền tảng của Xu, trước mỗi cuộc gặp, từng thành viên sẽ được giao nhiệm vụ riêng để giúp cuộc gặp nhanh chóng vào guồng, các thành viên tạo được sự kết nối. Chẳng hạn, người này được giao nhiệm vụ chủ động bắt đầu câu chuyện, người khác được giao nhiệm vụ tích cực đặt câu hỏi.

Cách vận hành và kết nối của các nền tảng có sự khác nhau, nhưng chủ yếu đều dựa trên trải nghiệm ăn uống, tiệc tùng. Ảnh: SCMP.

Ăn tối với người lạ có gì vui?

Trái với hình dung ban đầu của Xu và Cheuk rằng sinh viên và thanh niên mới đi làm sẽ là nhóm quan tâm đặc biệt tới các ứng dụng dạng này, trong thực tế, nhóm tham gia ứng dụng đông nhất lại ở độ tuổi 32-37. Thậm chí, những người ở độ tuổi 40-50 cũng khá quan tâm tới ứng dụng.

Nền tảng của Xu và Cheuk đều cố gắng duy trì mức chi phí vận hành hợp lý, khoảng 40 tệ/lượt đăng ký tham gia ghép nhóm ( 6 USD ). Họ cũng luôn đảm bảo tổ chức cuộc gặp ở những nhà hàng uy tín, có nhóm nhân viên của nền tảng giám sát cuộc gặp theo cách kín đáo.

Nền tảng của Xu còn để người dùng đưa ra khoảng giá mà họ sẵn sàng chi cho bữa tối, để lựa chọn nhà hàng phù hợp với các thành viên tham gia cuộc gặp.

Theo quy ước mà Xu đặt ra, sau mỗi bữa ăn, nhóm chat chung sẽ bị xóa, trừ khi các thành viên trong nhóm yêu cầu giữ lại vì muốn tiếp tục trò chuyện. Với đội ngũ vận hành nền tảng, việc các thành viên đề xuất giữ lại nhóm chat là dấu hiệu cho thấy cuộc gặp đã tạo nên những kết nối ý nghĩa.

Xu cho biết thường các phản hồi sau bữa tối “xé túi mù” khá tích cực. Nữ sinh viên Jin Ling cho biết những bữa tối với người lạ giúp cô rèn luyện kỹ năng giao tiếp, cho cô thêm trải nghiệm thú vị về cuộc sống.

“Chính sự bất ngờ và khó đoán khiến cuộc gặp thú vị hơn. Người tham gia không biết mình sẽ gặp những ai, được nghe những chuyện gì. Nếu có thể thu xếp, tôi chắc chắn sẽ còn tham gia những bữa tối với người lạ", Jin cho hay.