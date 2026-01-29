Cơn sốt 'dâu Hermes'

Với mức giá lên tới 2,5 triệu đồng/kg, giống dâu tây màu tím đậm Ngọc trai đen đang tạo nên một cơn sốt mới trên mạng xã hội Trung Quốc.

Những quả dâu tây Ngọc trai đen với màu tím sẫm đặc trưng đang gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài khác lạ và mức giá thuộc hàng cao cấp. Ảnh: Oddity Central

Theo trang Oddity Central, nếu như một thập kỷ trước, thế giới từng xôn xao với giống dâu Bạch Ngọc hay “Công chúa xinh đẹp” (Bijin-Hime) của Nhật Bản, thì nay đến lượt Trung Quốc gây chú ý thị trường với giống dâu Ngọc trai đen.

Được mệnh danh là “dâu Hermes”, Ngọc trai đen không chỉ gây tò mò bởi sắc tím đen huyền bí mà còn vì vị ngọt đậm đà hơn hẳn các giống phổ biến thường thấy.

Tuy nhiên, mức giá “trên trời” (lên tới 150.000 đồng mỗi quả) phần lớn là do khan hiếm. Theo các nhà vườn tại Hàng Châu và Thanh Đảo, giống dâu này cực kỳ khó canh tác và sản lượng thấp hơn nhiều so với dâu truyền thống. Vì thế, dù nhu cầu tiêu thụ tăng vọt, nhưng nhiều chủ vườn vẫn dè dặt lo ngại lợi nhuận không tương xứng với công sức và rủi ro canh tác.

Giải thích về màu sắc kỳ lạ này, Giáo sư Lý Băng Băng tại Học viện Làm vườn thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết: “Màu tím đậm của Ngọc trai đen là do hàm lượng anthocyanin cao. Đây là một loại sắc tố tự nhiên, đồng thời là chất chống oxy hóa mạnh thường có trong các loại rau củ quả màu tím đen như việt quất hay bắp cải tím”.

Dù hiện tại Ngọc trai đen vẫn là một trào lưu nhất thời, nhưng không thể phủ nhận tiềm năng phát triển dài hạn của giống dâu tây này. Các chuyên gia nhận định, nếu người trồng tìm ra giải pháp tối ưu hóa năng suất và quy trình canh tác, giống dâu tây này hoàn toàn có tiềm năng trở nên phổ biến tại Trung Quốc, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế.