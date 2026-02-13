Cơn sốt chi tiêu ngày Valentine ở Mỹ

Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong dịp Lễ Tình nhân (Valentine’s Day) năm 2026 được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 29,1 tỷ USD, trong bối cảnh nhu cầu mua sắm quà tặng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm gia tăng mạnh.

Hoa tươi bày bán tại chuỗi siêu thị bán lẻ Costco ở bang Maryland nhân dịp Lễ Tình nhân. Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN.

Theo khảo sát của Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF), mức chi tiêu cho Valentine’s Day năm nay tăng khoảng 6% so với năm trước và tăng gần gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng chung của doanh số bán lẻ tại Mỹ, cho thấy người tiêu dùng ưu tiên ngân sách cho các dịp lễ mang tính kỷ niệm.

Chi tiêu trung bình cho quà tặng dự kiến đạt gần 200 USD /người, tăng so với mức 188,81 USD của năm 2025. Trong đó, riêng quà tặng dành cho bạn đời hoặc người yêu có thể vượt 14,5 tỷ USD , chưa kể hàng tỷ USD khác được chi cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, giáo viên và thậm chí là thú cưng.

Bạn đời hoặc người yêu vẫn là nhóm đối tượng lớn nhất trong danh mục tặng quà (83%), song xu hướng mở rộng đối tượng tặng quà ngày càng rõ nét: 58% người tiêu dùng mua quà cho thành viên gia đình, 33% cho bạn bè, 27% cho giáo viên hoặc bạn học của trẻ và 21% cho đồng nghiệp.

Đáng chú ý, tỷ lệ người mua quà Valentine cho thú cưng tăng kỷ lục 35%, với tổng chi tiêu ước tính 2,1 tỷ USD , tăng so với 1,7 tỷ USD năm 2025. Xu hướng này phản ánh đà tăng chung của chi tiêu cho vật nuôi, với mức chi trung bình 350 USD /tháng cho chăm sóc thú cưng trong năm 2025.

Về cơ cấu quà tặng, kẹo và chocolate là lựa chọn phổ biến nhất (56%), tiếp đến là hoa và thiệp (cùng 41%), các buổi hẹn tối (39%) và trang sức (25%). Tuy nhiên, giá các mặt hàng quà tặng Valentine chủ lực đã tăng trung bình 5,6% so với cùng kỳ năm trước theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tạo thêm áp lực lên ngân sách của người mua sắm.

Giới phân tích nhận định Valentine’s Day hiện không còn chỉ gắn với các cặp đôi mà đang trở thành dịp chi tiêu mang tính văn hóa - xã hội rộng hơn. Nhiều người lựa chọn tự tặng quà cho bản thân, chăm sóc sức khỏe hoặc tụ họp bạn bè, gia đình. Các xu hướng như “Galentine’s Day” (lễ kỷ niệm tình bạn nữ giới) cũng góp phần thúc đẩy mức chi tiêu ngoài phạm vi quan hệ lãng mạn truyền thống.

Nhân dịp Valentine's Day, tại thành phố Tijuana (Mexico), hơn 1.800 cặp đôi đã đăng ký tham gia lễ cưới tập thể dự kiến tổ chức sáng 14/2 tại đại lộ Avenida Revolución - khu vực đi bộ nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Giới chức địa phương cho biết nhu cầu đăng ký vượt xa dự kiến ban đầu, buộc cơ quan hộ tịch phải gia hạn thời hạn đăng ký thêm 10 ngày so với mốc 30/1. Thị trưởng Tijuana, ông Ismael Burgueño Ruiz, sẽ chủ trì buổi lễ.

Theo Trưởng cơ quan đăng ký dân sự thành phố, bà Odalys Valenzuela Espinoza, các cặp đôi tham gia rất đa dạng, trong đó phần lớn là các cặp dị tính, cùng nhiều cặp thuộc cộng đồng LGBT+ và các cặp trẻ tuổi. Một trong những yếu tố thu hút là chương trình hoàn toàn miễn phí, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Chính quyền thành phố nhấn mạnh các lễ cưới này đều có giá trị pháp lý đầy đủ và được thực hiện theo đúng quy định hôn nhân của bang.