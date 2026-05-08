Cơn hỗn loạn tại Real Madrid xuất phát từ Perez

Real Madrid đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn lớn nhất trong nhiều năm qua từ bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Các cầu thủ chịu trách nhiệm nhưng cần truy trách nhiệm cao hơn.

Perez phải trả giá vì tính toán sai lầm.

Trên sân cỏ, Real chuẩn bị khép lại mùa giải thứ 2 liên tiếp trắng tay và có thể phải ngậm ngùi đứng nhìn kình địch Barcelona lên ngôi vô địch La Liga vào cuối tuần này. Bên trong phòng thay đồ, mâu thuẫn bùng phát thành vụ xô xát khiến cầu thủ phải nhập viện giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni.

Lỗi hành vi thuộc về các cá nhân, nhưng nhìn sâu xa hơn, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự vỡ vụn này chính là chủ tịch Florentino Perez.

Vụ ẩu đả nghiêm trọng và sự chia rẽ nội bộ

Báo chí Tây Ban Nha vừa hé lộ những chi tiết cụ thể về vụ ẩu đả đẩy Real Madrid vào vòng xoáy khủng hoảng. Sự cố bùng phát khi Valverde từ chối bắt tay Tchouameni vào buổi sáng, mở đầu cho một buổi tập đầy căng thẳng. Trên sân, tiền vệ người Uruguay liên tục có những pha vào bóng quyết liệt khiến cầu thủ người Pháp mất bình tĩnh. Đỉnh điểm xảy ra trong phòng thay đồ vào cuối buổi tập khi cả hai lao vào xô xát.

Trong lúc giằng co, dù Tchouameni không trực tiếp ra đòn, Valverde vô tình va đập mạnh vào góc bàn. Va chạm này khiến anh bị rách da, tụ máu và phải đến bệnh viện để xử lý vết thương. Các thành viên trong đội đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại trung tâm huấn luyện Valdebebas.

Perez đáng ra không nên mua thêm Mbappe khi Real Madrid đang ổn định.

Ngay lập tức, lãnh đạo CLB Jose Angel Sanchez đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại phòng thay đồ để kiểm soát tình hình. Các thủ tục kỷ luật được mở ra và cả hai cầu thủ đang đối mặt với án phạt tiền hoặc đình chỉ thi đấu.

Sự việc trên không phải là bộc phát nhất thời mà là hệ quả của việc đội hình Real Madrid đang bị chia rẽ. Lớn nhất trong số đó là sự đối đầu ngầm giữa phe cầu thủ Nam Mỹ và nhóm cầu thủ mang quốc tịch Pháp.

Bài học bị lãng quên của Perez

Nhiều người hâm mộ đang thấy lại hình ảnh của câu lạc bộ vào những năm đầu thế kỷ 21. Khi đó, chủ tịch Perez mải mê xây dựng dải ngân hà Galacticos phiên bản đầu tiên. Việc mang về quá nhiều ngôi sao cùng vô số cái tôi lớn khiến đội bóng mất đi tính cân bằng. Đội hình Real Madrid khi ấy trở thành một mớ thiếu thống nhất, dẫn đến kết quả trắng tay liên tiếp từ năm 2003 đến năm 2006 và kết cục là Perez phải từ chức.

Giờ đây, câu chuyện lặp lại với Galacticos phiên bản mới. Ham muốn đưa các ngôi sao đắt giá nhất có thể về Bernabeu của chủ tịch Perez tạo ra một tập thể khó kiểm soát. Lỗi lớn của ban lãnh đạo vào mùa hè năm trước là để mất đi những nhân tố có khả năng dung hòa các phe phái.

Real hiện thiếu thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Việc chia tay HLV Carlo Ancelotti khiến Real Madrid thiếu đi một người biết cách xoa dịu và quản lý những cầu thủ cá tính. Thêm vào đó, lão tướng Luka Modric rời đội càng khiến phòng thay đồ mất đi tiếng nói gắn kết.

Real Madrid hiện tại sở hữu rất nhiều viên gạch kim cương, nhưng khi thiếu đi chất keo của Ancelotti và Modric, những viên gạch ấy bắt đầu va chạm và vỡ vụn. Đến Xabi Alonso còn không đủ uy thiết quân luật và bị "chặt ghế" thì Alvaro Arbeloa có thể làm gì.

Việc quy hoạch nhân sự thiếu tính toán này là lỗi trực tiếp từ thượng tầng. Cầu thủ có lỗi khi đánh nhau, nhưng người tạo ra một tập thể mất phương hướng như hiện tại không ai khác ngoài Perez.

Mbappe cười tươi giữa tâm bão Tối 7/5, khoảnh khắc Kylian Mbappe lái xe ra về với thái độ giễu cợt sau buổi tập tại Real Madrid gây bão mạng xã hội.