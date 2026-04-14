'Con gái màn ảnh' của Lê Phương

Lê Huỳnh Bảo Ngọc hiện tham gia bộ phim Bóng ma hạnh phúc. Đây là một trong những dự án truyền hình được quan tâm, bàn tán nhất những ngày gần đây. Phim xoay quanh cuộc sống gia đình của Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành). Trong phim, Bảo Ngọc vào vai Tú - con gái của Mai và Dũng.
Vốn có kinh nghiệm diễn xuất từ nhiều năm trước, Bảo Ngọc thể hiện tốt nhân vật Tú có tính cách hồn nhiên, nhưng đôi khi vô tâm, chưa nghĩ tới cảm xúc của người khác. Trong vài tập gần đây, một số cảnh của Tú gây bàn luận. Điển hình là khi Tú yêu cầu bố so sánh ngoại hình của Mai và Trang (Ngân Hòa). Khi thấy Dũng khen Mai đẹp hơn, Tú nói rằng bố không có mắt thẩm mỹ. Cảnh phim này được nhận định là kém duyên. Không ít khán giả thắc mắc về cách biên kịch xây dựng nhân vật Tú ở chi tiết này.
Sinh năm 2008, Bảo Ngọc không còn là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Ngay từ nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu và tạo được dấu ấn riêng qua nhiều chương trình giải trí. Năm 2014, khi mới 7 tuổi, Bảo Ngọc tham gia Đồ Rê Mí. Cùng năm, cô tiếp tục thử sức tại Gương mặt thân quen nhí và giành ngôi á quân.
Diễn viên cao khoảng 1,6 m, có gương mặt hài hòa, dễ tạo thiện cảm. Bảo Ngọc từng gây ấn tượng với vai Lan Chi trong Gia đình là số một (2022). Đây là phiên bản Việt của sitcom nổi tiếng Hàn Quốc. Lối diễn tự nhiên, giàu năng lượng của Bảo Ngọc được đánh giá phù hợp với không khí hài hước của phim. Đến năm 2025, Bảo Ngọc góp mặt trong dự án điện ảnh Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải thực hiện.
Mới đây, Bảo Ngọc trở lại với âm nhạc. Diễn viên trẻ tâm sự niềm đam mê lớn nhất của cô là dành cho âm nhạc. Bảo Ngọc tâm sự: “Nhiều người thắc mắc âm nhạc nằm ở đâu trong định hướng của Ngọc. Ngọc khẳng định ca hát là đam mê lớn nhất. Lần trở lại này đánh dấu một Bảo Ngọc trưởng thành hơn, biết trăn trở hơn với nghề”.
Thời gian qua, Bảo Ngọc theo học trường quốc tế. Cô sắp tốt nghiệp và cho biết sẽ tập trung hơn cho nghệ thuật.
