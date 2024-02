Con gái Ben Affleck cắt tóc húi cua

Seraphina, con của Ben Affleck và Jennifer Garner, để tóc húi cua và ăn mặc theo phong cách tomboy ở tuổi 15.

Page Six đưa tin ngày 10/2 (giờ địa phương), Ben Affleck đưa con gái Seraphina Affleck và Emme Muniz - con riêng của Jennifer Lopez - đi mua sắm ở Tây Hollywood, Mỹ. Ngoại hình của Seraphina gây chú ý.

Theo đó, Seraphina đã cắt tóc húi cua và nhuộm màu hồng rực. Cô bé 15 tuổi diện áo thun, quần short và khoác sơ mi kẻ theo phong cách tomboy. Hình ảnh lạnh lùng hiện tại khác nhiều so với Seraphina cách nay chỉ vài tháng.

Tuần trước, cánh paparazzi bắt gặp Seraphina diện trang phục bụi phủi, đứng chờ xe bus cùng bạn bè. Theo một số nguồn tin, nữ nhà Affleck khi bước vào độ tuổi teen có tính cách điềm đạm, trưởng thành và mê đọc sách.

Ngoại hình cá tính của Seraphina hiện tại. Ảnh: Page Six.

Sự thay đổi ngoại hình của Seraphina khiến nhiều người bất ngờ và liên tưởng đến Shiloh - con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt. Trước đó, ấn tượng của công chúng về Seraphina là cô bé dễ thương có mái tóc bob nâu sẫm, tính cách hoạt bát.

Ngoài Seraphina, tài tử Trân Châu Cảng và minh tinh Jennifer Garner còn có con gái Violet (18 tuổi) và con trai Samuel (11 tuổi). Thời còn sống chung, cặp sao không nhắc đến Seraphina trong các cuộc phỏng vấn nhiều như 2 người con còn lại, Yahoo cho biết.

Tháng 4/2023, Garner xuất hiện cùng Seraphina khi quay quảng cáo cho loạt phim The Last Thing He Told Me. Đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ về con gái.

Seraphina thời còn để tóc bob. Ảnh: Hola.

Mặc dù có gia đình mới, Ben Affleck vẫn dành nhiều thời gian chăm nom, đưa các con riêng đi du lịch. JLo - vợ hiện tại của Affleck - chia sẻ trên Vogue hồi tháng 12/2023: "Anh ấy và Garner vẫn duy trì mối quan hệ tình bạn tuyệt vời. Họ rất ăn ý với nhau trong việc nuôi dạy bọn trẻ".

Chia tay Affleck, Garner độc thân một thời gian, sau đó nảy sinh tình cảm với John Miller - CEO của CaliGroup. Bạn trai nhỏ hơn Garner 6 tuổi nhưng được khen chững chạc và xứng đôi với cô. Khi yêu, cả hai chưa bao giờ nhắc về nhau trên báo.