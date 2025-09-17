Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con gái 15 tuổi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình báo công an

  • Thứ tư, 17/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau nhiều ngày tìm cách liên lạc nhưng không được, gia đình đã đến trình báo nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm em Phan Phương Uyên (SN 2010, trú xã Vân Tụ, Nghệ An).

Hình ảnh em Phan Phương Uyên được gia đình chia sẻ để nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 17/9, Công an xã Vân Tụ (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã phát đi thông báo tìm kiếm một cô gái trú trên địa bàn xã bị mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua.

Cụ thể, trước đó Công an xã Vân Tụ tiếp nhận trình báo của chị Cao Thị Vân (SN 1984, trú xóm Tân Long, xã Vân Tụ) về việc con gái là Phan Phương Uyên (SN 2010) mất liên lạc trong nhiều ngày qua.

Theo chia sẻ của gia đình, trước đó vào cuối tháng 4, Phan Phương Uyên tâm sự muốn nghỉ học để đi làm thêm. Do còn nhỏ tuổi, gia đình đã khuyên can và định hướng Uyên tiếp tục tập trung học. Sáng 29/4, Uyên đạp xe ra khỏi nhà. Thời điểm này, gia đình nghĩ Uyên đến trường đi học. Tuy nhiên sau đó gia đình phát hiện Uyên đã đi làm thêm tại khu vực thành phố Vinh (cũ).

“Thời điểm đó gia đình vẫn liên lạc được với em qua điện thoại. Nhưng gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi vẫn không biết được địa chỉ chính xác em làm ở đâu. Đầu tháng 9, em Uyên cắt đứt mọi liên lạc với gia đình”, Phan Phương Anh (chị gái Uyên) nói.

Sau nhiều ngày tìm kiếm Phương Uyên không có kết quả, gia đình đã đến Công an xã Vân Tụ trình báo và nhờ hỗ trợ giúp đỡ tìm kiếm.

Theo chị Phan Phương Anh, gia đình hiện rất lo lắng cho sự an toàn của Phương Uyên nên mong cơ quan công an cũng như mọi người hỗ trợ, chia sẻ để sớm tìm thấy em gái.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

