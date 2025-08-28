Còn duyên đóng cửa kén chồng

Nguyễn Phan Quế Mai - Cảm xúc vẽ nên vân chữ

Nguyễn Phan Quế Mai là một nữ nhà văn, nhà thơ người Việt Nam và là tác giả đồng hành của tổ chức Room to Read. Hiện bà đang sinh sống tại Đức. Thời gian vừa qua, nhà thơ có dịp về thăm quê hương và được mời đi giao lưu, trò chuyện với những người yêu văn chương trong cả nước.