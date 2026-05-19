Con đường trở thành tỷ phú của tiểu yêu quái nổi tiếng nhất phim 'Tây du ký'

Nổi tiếng với vai Hồng Hài Nhi trong "Tây du ký", nhưng nam diễn viên này lại quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi con đường học vấn.

Một trong những tập phim được yêu thích nhất của Tây Du Kí 1986 chính là "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh" với sự xuất hiện của nhân vật Hồng Hài Nhi. Vai diễn này trở thành dấu ấn không thể phai của cậu bé 8 tuổi Triệu Hân Bồi.

Sau hơn 4 thập kỷ, nhân vật này đến nay vẫn được xem là kinh điển, in đậm trong ký ức của hàng triệu khán giả.

Vai Hồng Hài Nhi do Triệu Hân Bồi đóng trở thành kinh điển

Bỏ diễn xuất khi đang ở đỉnh cao

Triệu Hân Bồi sinh năm 1977, từ nhỏ sở hữu vẻ ngoài lanh lợi, đáng yêu. Đặc biệt, với tính cách cởi mở, hoạt bát và rất dạn dĩ, anh sớm lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất.

Trên thực tế, vai Hồng Hài Nhi của Tây du ký không phải là vai diễn đầu tiên của Triệu Hân Bồi. Khi mới 5 tuổi, anh đã được mời diễn xuất trong phim Grow up (Truất tráng thành trưởng). Với vẻ lém lỉnh, đáng yêu, Triệu Hân Bồi gây ấn tượng với khán giả.

Sau vai diễn đầu tay và đặc biệt là từ thành công của Tây du ký, Triệu Hân Bồi trở thành sao nhí sáng giá, nhận được hàng loạt lời mời đóng phim, quảng cáo và chương trình truyền hình. Thậm chí, anh còn đứng đầu trong danh sách các sao nhí triển vọng được đài SCTV bình chọn năm 1987. Nhiều người tin chắc cậu sẽ trở thành ngôi sao lớn của làng giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên, cha mẹ Triệu Hân Bồi không thích để con tham gia vào giới giải trí. Bản thân nam diễn viên nhí cũng không thực sự hứng thú với công việc này.

Sau này, nam diễn viên cho biết anh đã say mê con đường học tập và nghiên cứu vì cảm thấy nó phù hợp với mình hơn.

"Sau các vai diễn đầu đời, tôi nhận thấy rằng mình không phải là người có thể thành công trong môi trường showbiz. Để nổi tiếng cần hội tụ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả ngoại hình và sự may mắn. Trong khi đó, con đường học vấn và nghiên cứu công nghệ lại mang đến cho tôi những giá trị lớn lao và bền vững hơn”, anh chia sẻ.

Vì xác định không theo đuổi làng giải trí mà tập trung học hành nên Triệu Hân Bồi đạt được những thành tích đáng kể trong học tập. Đặc biệt, anh từng thi đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh - ngôi trường danh giá và lâu đời bậc nhất Trung Quốc sau đó tiếp tục học lên tiến sĩ. Anh cũng từng làm việc tại Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Triệu Hân Bồi trở thành tỷ phú, sống kín tiếng.

Trở thành tỷ phú công nghệ

Năm 2014, Triệu Hân Bồi cùng bạn thân thành lập công ty kỹ thuật và đảm nhận chức vụ giám đốc công nghệ. Sau những khó khăn ban đầu, công ty của anh ngày càng phát triển giúp anh trở thành triệu phú danh tiếng tại Trung Quốc.

Đặc biệt, Triệu Hân Bồi cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Anh từng được vinh danh là một trong những người ủng hộ nhiều nhất cho những người dân thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Khi tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty của Triệu Hân Bồi vẫn phát triển vượt bậc nhờ tài đầu tư của anh.

Theo Sohu, nam diễn viên đình đám một thời đã góp vốn vào hơn 50 công ty ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Hắc Long Giang. Trang này cũng nhận định Triệu Hân Bồi sở hữu khối tài sản hơn 15 triệu USD (khoảng 400 tỷ đồng ) ở tuổi 45.

Ở tuổi U50, Triệu Hân Bồi chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung phát triển công ty. Không còn là cậu bé Hồng Hài Nhi lém lỉnh năm nào, anh giờ sở hữu khuôn mặt đầy đặn, đeo kính cận và ăn vận giản dị.

Về đời tư, Triệu Hân Bồi có một tổ ấm hạnh phúc. Anh quen biết bà xã khi đang học thạc sĩ, sau đó kết hôn và có một con trai. Theo Sina, bà xã của anh là phụ nữ thông minh, tài năng và đầy bản lĩnh.

Triệu Hân Bồi ít khi tiết lộ về bà xã và quý tử. Anh không muốn gia đình bị ảnh hưởng quá nhiều. Không phô trương đời tư, anh gần như không xuất hiện trước truyền thông, không dùng mạng xã hội.