Con dâu mới của nhà Trump muốn tổ chức hôn lễ tại Nhà Trắng

Hôn thê của Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, muốn tổ chức lễ cưới tại Nhà Trắng, nhưng cả Tổng thống và con trai ông đều không ủng hộ.

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã tổ chức hôn lễ nhỏ trên một hòn đảo ở Bahamas dịp cuối tuần này. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và cô Bettina Anderson đã tổ chức lễ cưới tại Bahamas dịp cuối tuần này, sau khi hoàn tất thủ tục kết hôn tại bang Florida ngày 21/5.

Lễ cưới nhỏ để phù hợp với... tình hình thế giới

Các khách mời đã có mặt trên một hòn đảo nhỏ ở Bahamas ngày 23/5 để tham dự lễ cưới thân mật của Donald Trump Jr. và Bettina Anderson.

Theo bà Christine Schott, người thân cận với cặp đôi, hai người em của chú rể, Ivanka Trump và Eric Trump, đã có mặt trên đảo cùng gia đình của họ.

5 người con của chú rể Trump Jr. gồm Kai, Donald III, Tristan, Spencer và Chloe, cũng có mặt tại lễ cưới. Các con của Trump Jr. hiện trong độ tuổi từ 11 đến 19.

Theo bà Schott, thông tin về lễ cưới ở Bahamas đã bị tiết lộ sớm hơn mong muốn của cô dâu. Bà cho biết Anderson thất vọng khi một số bạn bè của cô làm lộ thông tin, gây ảnh hưởng tới sự riêng tư của cặp đôi, đồng thời khiến họ cảm thấy lo ngại và phải thắt chặt an ninh tại sự kiện.

Theo bà Schott, cô Anderson sẽ sớm thực hiện các thủ tục cần thiết để chính thức đổi sang họ Trump trong thời gian tới đây.

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson tuyên bố đính hôn trong tháng 12/2025. Ảnh: New York Times.

Theo hai nguồn tin am hiểu về kế hoạch, lễ cưới được tổ chức nhỏ gọn. Số lượng khách mời chưa tới 50 người, bao gồm thành viên trong gia đình và những bạn bè thân thiết nhất của cặp đôi.

Tổng thống Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social ngày 22/5 rằng ông sẽ không tham dự lễ cưới của con trai.

“Tôi thấy điều quan trọng là phải ở lại Washington D.C., ở tại Nhà Trắng trong giai đoạn quan trọng này”, ông Trump viết, đồng thời gửi lời chúc mừng tới “Don và Bettina”.

Trước đó, khu vực Palm Beach là nơi diễn ra phần lớn các hoạt động liên quan đến lễ cưới của Anderson và Trump Jr. Ngoài việc đăng ký kết hôn tại bang Florida, tiệc chia tay đời độc thân của cô Anderson diễn ra trong tháng trước cũng được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình nhà Trump.

Sự kiện được tổ chức hoành tráng với hàng trăm khách mời, có bánh cưới ba tầng trang trí viền ren và hoa khá cầu kỳ. Trong số các vị khách tham gia buổi tiệc ở Mar-a-Lago có bà Marla Maples, người vợ thứ hai của ông Trump.

Khách tới dự tiệc tại Mar-a-Lago được nhận túi quà chứa nến thơm, mỹ phẩm, cốc sứ và áo khoác len. Anderson sau đó đăng tải các đường dẫn tới các sản phẩm này trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Theo người phát ngôn của cặp đôi, cô Bettina Anderson (39 tuổi) là nhân vật đã được biết đến từ lâu trong giới thượng lưu ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Trên mạng xã hội, Anderson xây dựng hình ảnh người có tầm ảnh hưởng về phong cách sống với các bài đăng về thời trang hàng hiệu.

Cô dâu vẫn mong muốn có lễ cưới tại Nhà Trắng

Theo CNN, kế hoạch hôn lễ mà cô Bettina Anderson mong muốn ngay từ đầu là một lễ cưới chính thức được tổ chức tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, chú rể Donald Trump Jr. cho rằng điều đó không phù hợp tại thời điểm này, trong bối cảnh nước Mỹ đang trong cuộc xung đột với Iran. Một nguồn tin cho biết Anderson sau đó cũng đồng tình với quan điểm của Trump Jr.

Tổng thống Trump cũng được cho là nói với các trợ lý rằng tổ chức lễ cưới ở Nhà Trắng thời điểm này là không phù hợp.

Cuối cùng, Donald Trump Jr. và Bettina Anderson chọn tổ chức lễ cưới riêng tư quy mô nhỏ trên một hòn đảo ở Bahamas.

Bettina Anderson vẫn mong muốn có một hôn lễ được tổ chức tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Theo bà Schott, các hoạt động dịp cuối tuần này ở Bahamas sẽ mở đầu cho loạt hoạt động có quy mô lớn hơn được dự kiến tổ chức cả ở Nhà Trắng trong tương lai. Đại diện Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận của New York Times về thông tin này.

“Cặp đôi sẽ có một buổi lễ lớn hơn tổ chức vào mùa thu này tại Nhà Trắng hoặc vào thời điểm phù hợp nào đó. Lúc ấy, Tổng thống có thể cùng tham dự”, bà Schott nói, đồng thời khẳng định cặp đôi đang chờ tình hình tại Washington cũng như tình hình trên thế giới ổn định hơn để có thể lên kế hoạch chia sẻ niềm vui với ông Trump.

Tối 23/5, Anderson đăng ảnh trên Instagram Story cho thấy cặp đôi mới cưới nắm tay nhau, cùng dòng chữ “Forever yours” và “Forever mine” (tạm dịch: Mãi mãi là của nhau). Bạn bè của Trump Jr. nói với CNN rằng trước đây, họ chưa từng thấy chú rể hạnh phúc như vậy.

Đối với Trump Jr., hôn lễ với Anderson được tổ chức khá nhanh sau mối quan hệ kéo dài trước đó. Sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, Trump Jr. chia tay hôn thê Kimberly Guilfoyle, trước đó, hai người từng gắn bó trong khoảng 4 năm.

Sau đó, Trump Jr. thường xuất hiện cùng Anderson tại Palm Beach và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Mối quan hệ của hai người chính thức được công khai trong lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Sau một năm hẹn hò, Trump Jr. cầu hôn Anderson.

Donald Trump Jr. bên 5 người con có được từ cuộc hôn nhân đầu. Ảnh: People.

Năm 2018, Trump Jr. (48 tuổi) đi qua cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với cựu người mẫu Vanessa Trump (48 tuổi). Trong tuần này, Vanessa Trump cho biết cô đang điều trị ung thư vú. Dù đã ly hôn, Trump Jr. và vợ cũ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc 5 người con chung.

Về bà Kimberly Guilfoyle (57 tuổi), hiện bà đảm nhiệm vị trí Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Bà Guilfoyle vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà Trump.

Theo CNN, một nguồn tin cho biết bà Guilfoyle khá suy sụp khi từng đính hôn với Trump Jr. trong gần 4 năm và đã nhiều lần đề cập tới chuyện kết hôn chính thức, nhưng mọi chuyện diễn ra không như kế hoạch.

Tối 22/5, bà Guilfoyle xuất hiện tại giải bóng rổ EuroLeague Final Four tổ chức ở Athens, Hy Lạp, với tâm trạng vui vẻ. Trước đó, bà từng chia sẻ với New York Times: “Tôi mừng cho Don. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.

Con trai chiếm sóng truyền thông của tỷ phú Elon Musk Thủ tướng Trung Quốc có cuộc gặp với phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Đáng chú ý, con trai nhỏ của tỷ phú Elon Musk cũng có mặt.