Một đứa trẻ giàu tâm hồn sẽ trưởng thành như thế nào?

Cuốn sách mở ra một định nghĩa mới về sự "giàu có" của một đứa trẻ. Đó không phải là bảng thành tích rực rỡ hay những kỹ năng ưu việt, mà là sự giàu có trong tâm hồn, một loại nội lực bền bỉ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đang làm cha mẹ, mà còn cho những ai muốn nuôi dưỡng lại "đứa trẻ" bên trong mình.

'Con dao hai lưỡi' của cha mẹ thời hiện đại

  • Chủ nhật, 15/2/2026 20:04 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Internet là "con dao hai lưỡi" đối với các bậc cha mẹ. Đây là môi trường để mọi người trao đổi nhiều thông tin hữu ích. Ngược lại, nó cũng là nơi reo rắc tin đồn thất thiệt.

Con anh 1

Cha mẹ nên chọn lọc các thông tin trên Internet và kiểm soát hành động của con trên môi trường số. Ảnh minh họa: M&C.

Trong hành trình nuôi dạy con, nỗi bất an thường là lý do khiến nhiều bậc cha mẹ tìm đến các cộng đồng mạng xã hội. Họ mong muốn học hỏi thêm kiến thức, tìm kiếm những lựa chọn tốt nhất và tận dụng tối đa quỹ thời gian hạn hẹp để đồng hành cùng con.

Đặc biệt, sau một ngày dài làm việc, nhiều cha mẹ lại dành thời gian buổi tối để tra cứu thông tin, tham gia các diễn đàn, đọc chia sẻ từ những phụ huynh khác, tất cả đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng quãng thời gian ngắn ngủi bên con.

Dù phải gồng mình vừa đảm đương công việc để duy trì cuộc sống, vừa hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ, họ vẫn không ngừng nỗ lực để học hỏi và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày trong vai trò của mình.

Con cái lớn lên và thay đổi từng ngày. Nhưng không phải lúc nào cha mẹ cũng hiểu hết được mọi điều đang diễn ra với con. Nhiều khi, những hành động bất ngờ hay thay đổi đột ngột của trẻ khiến cha mẹ bối rối:

"Tại sao con lại làm vậy nhỉ? Bình thường con đâu có như thế..."

"Mình nói mà con không nghe thì phải làm sao mới giúp được con đây?"

Do đó, cha mẹ luôn có những thắc mắc mới. Vậy cha mẹ có thể tìm lời giải ở đâu?

Những kinh nghiệm của các mẹ tuy quý giá nhưng đã cách đây hàng chục năm. Trong khi đó, họ lại không có người thân quen nào sống gần để hỏi han thường xuyên. Còn những câu chuyện nghe được từ phòng chăm sóc sau sinh trong bệnh viện lại khó xác định mức độ chính xác hoặc không phù hợp với hoàn cảnh riêng.

Sống trong thời đại "tìm kiếm", chúng ta đưa những thắc mắc lên mạng để tra cứu. Chỉ sau vài thao tác đơn giản, vô vàn kiến thức được chia sẻ bởi các chuyên gia sẽ hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, ở cuối mỗi bài viết, chúng ta lại thường bắt gặp những dòng chú thích như: "Đây chỉ là những kiến thức cơ bản và không thể áp dụng cho mọi trẻ", "Bạn có thể cần tư vấn từ chuyên gia".

Những câu kết ấy khiến nhiều cha mẹ cảm thấy bối rối và bất an vì dù có đọc nhiều đến đâu, họ vẫn không chắc chắn liệu những điều đó có thực sự phù hợp với con mình hay không.

Dù cùng một câu hỏi, nhưng đôi khi chúng ta lại nhận được những câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Có những điều đọc thì hiểu, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại thấy không phù hợp, thậm chí bất khả thi. Chính vì vậy, nhiều cha mẹ đã tìm đến các cộng đồng trực tuyến, nơi quy tụ những người có cùng mối quan tâm, không bị chi phối bởi quảng cáo thương mại, và có thể thoải mái chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

Thông qua những nhóm họp trên mạng như vậy, cha mẹ có thể học hỏi được nhiều điều hữu ích từ những người cũng đang nuôi con ở cùng độ tuổi và phải đối mặt với những tình huống tương tự. Việc cùng nhau chia sẻ giúp họ cảm thấy được thấu hiểu, an ủi và tiếp thêm động lực. Thậm chí, đôi khi họ còn nhận được những lời khuyên thực tế và phù hợp hơn cả từ chuyên gia.

Hoạt động này giống như "giếng nước đầu làng" phiên bản Internet của thế kỷ 21. Ngày xưa, giếng nước đầu làng là nơi mọi người tụ tập để lấy nước, trao đổi thông tin, chia sẻ buồn vui, động viên lẫn nhau. Nhưng đồng thời, đó cũng là nơi có thể gieo rắc những tin đồn thất thiệt và mầm mống của sự lo âu.

Park So young/ Thái Hà Books & NXB Công Thương

