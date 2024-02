Còn ai nói Hojlund là 'cú lừa thế kỷ'

West Ham có biệt danh "Búa tạ", như vậy tức có thể giáng đòn rất mạnh. Nhưng trên sân Old Trafford hôm 4/2, Rasmus Hojlund mới là người cầm "Búa tạ", tung pha ra đòn khiến đối thủ choáng váng.

Với các tiền đạo, giá trị của họ nằm ở số bàn thắng. Hojlund bắt đầu cho thấy điều này, dù rằng hơi muộn.

Khi tiền đạo người Đan Mạch ghi bàn đầu tiên ở Premier League với pha lập công vào lưới Aston Villa hôm 26/12, cựu tiền vệ Paul Scholes cho rằng tiền đạo của Man Utd quá may mắn. Nhưng đến khi Hojlund tung cú sút bằng chân không thuận làm tung lưới West Ham, mọi nhận định về cầu thủ đảo chiều. Giờ thì không còn ai có thể nghi ngờ mũi nhọn 21 tuổi.

Trước khi Hojlund có bàn thắng đầu tiên ở Premier League, thống kê của CNN chỉ ra cầu thủ này trải qua 1.000 phút tịt ngòi. Đó là thời gian rất dài, đủ sức nhấn chìm những cá tính mạnh mẽ nhất.

Điều này có thể đúng với bất kỳ ai, trừ Hojlund. Từ sau bàn thắng được Scholes miêu tả "ăn may" trước Aston Villa, tiền đạo người Đan Mạch không ngừng lập công cho Man Utd.

Trước một West Ham không hề dễ bị bắt nạt, Hojlund đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp tại Man Utd. Anh ghi bàn trong 4 trận liên tiếp ở giải đấu cao nhất xứ sương mù, thành tích giúp cựu trung phong Atalanta trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Premier League làm được điều này, kể từ Dele Alli - người cũng ghi bàn trong 4 trận liên tiếp vào năm 2017. Trùng hợp thay, ngày 5/2 cũng là sinh nhật thứ 21 của tiền đạo Man Utd.

Chứng kiến Hojlund ghi bàn trước West Ham, cựu tiền vệ Roy Keane bị chinh phục, ông nhận định rằng Hojlund đang có sự tự tin rất lớn. "Ở pha bóng ấy, tôi cứ nghĩ Hojlund sẽ đưa bóng về chân thuận (chân trái - PV)... Nhưng dù thế nào đi nữa, đó là khoảnh khắc của trận đấu. Với một tiền đạo, điều bạn cần chính là những gì Hojlund thể hiện".

Sự tự tin là phạm trù không thể được đo lường bằng thống kê. Nó chỉ thể hiện qua hành động. Ở tình huống Hojlund ghi bàn, tất cả cho rằng tiền đạo này sẽ cố gắng đưa bóng về chân trái. Sau tất cả, cựu tiền đạo Atalanta khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với pha ngoặt bóng loại hậu vệ đối thủ trước khi dứt điểm bằng chân phải.

Từng pha xử lý đến lực sút của Hojlund, mọi thứ hoàn hảo đến từng cm. Trái bóng ghim thẳng vào khung thành West Ham, biến nỗ lực bay người của Alphonse Areola trở nên vô nghĩa.

Đã có chút ngẫu hứng trong cách xử lý đến từ mũi nhọn trị giá 72 triệu bảng. Trong bóng đá, chỉ những cầu thủ sở hữu sự tự tin lên cao mới tạo ra pha bóng nghệ thuật như vậy.

"Sự tự tin của cậu ấy ngày càng tăng", HLV Man Utd, Eric ten Hag nói về cậu học trò. "Hojlund xử lý bóng rất tốt. Cậu ấy đang làm tốt vai trò tiền đạo mục và liên kết với những vệ tinh xung quanh".

Bàn thắng bằng chân phải cũng cho thấy khả năng ghi bàn toàn diện của Hojlund. Thống kê từ Opta từng chỉ ra Hojlund thường xuyên dứt điểm bằng chân không thuận, với gần 25% số pha dứt điểm. Để so sánh, Erling Haaland - tiền đạo hay nhất hiện tại - chỉ thực hiện 15% số cú sút bằng chân phải.

Trên Independent, nhà báo Richard Jolly bình luận "Hojlund sau cùng đã chứng minh vì sao bản thân sẽ trở thành tiền đạo người Đan Mạch xuất sắc tiếp theo của Man Utd". Những bàn thắng cựu trung phong Atalanta mang tới cho "Quỷ đỏ" trở thành ví dụ rõ rệt nhất.

Trong quá khứ, hầu hết tiền đạo tân binh của Man Utd đều có khởi đầu thuận lợi và ghi bàn từ sớm. Trường hợp của Hojlund ngược lại. Mũi nhọn người Đan Mạch trải qua 14 trận đầu tiên không có bàn thắng và kiến tạo nào tại Premier League. Dù vậy, mọi thứ có thể thay đổi sau bàn thắng bị Scholes chê "ăn may" của Hojlund trước Aston Villa.

Hojlund bắt đầu tạo ra cú nước rút ngoạn mục. Anh đang vào phom. Và điều này giúp ích cho Man Utd rất nhiều.

