Còn ai nhớ Renato Sanches?

Từng nhận được kỳ vọng rất lớn, Renato Sanches lại không thể bứt phá để trở thành ngôi sao của bóng đá Bồ Đào Nha.

Sanches phải dạt sang Hy Lạp chơi bóng.

Mùa hè vừa qua, Sanches rời PSG để gia nhập Panathinaikos ở giải VĐQG Hy Lạp theo dạng cho mượn đến hết mùa. Sau 3 trận, tiền vệ 28 tuổi chưa có pha lập công hay kiến tạo nào.

Trước khi sang Hy Lạp chơi bóng, Sanches từng khoác áo AS Roma và Benfica theo dạng cho mượn ở hai mùa 2023/24 và 2024/25 nhưng không quá nổi bật. Phong độ sa sút khiến Sanches dễ dàng bị HLV Luis Enrique gạch tên khi trở lại PSG.

Sanches sở hữu những tố chất đặc biệt và tỏa sáng từ rất sớm. Tuy nhiên, anh không thể duy trì được sự ổn định. CĐV bóng đá Bồ Đào Nha có lý do để tiếc nuối cho một tiền vệ chơi bóng mạnh mẽ.

Ở tuổi 18, Sanches rực sáng ở Euro 2016. Ảnh: Reuters.

Quay lại mùa hè năm 2016, CĐV bóng đá châu Âu dõi theo từng bước chạy của một chàng trai trẻ đến từ Bồ Đào Nha. Sanches mang trong mình sức mạnh của một chiến binh, sự khéo léo của một nghệ sĩ, cùng mái tóc đầy cá tính.

Ở tuổi 18, Sanches chinh phục khán đài với những màn trình diễn xuất sắc, góp phần quan trọng vào chức vô địch Euro 2016 lịch sử của tuyển Bồ Đào Nha. Đó là đỉnh cao, sự khởi đầu hứa hẹn tạo nên sự nghiệp lẫy lừng.

Nhưng khi khoác áo Bayern Munich và PSG, trước sức ép khổng lồ từ kỳ vọng, cùng với chấn thương và phong độ sa sút khiến Sanches không thể tỏa sáng.

Nhìn lại sự nghiệp, Sanches có đầy đủ tố chất để trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Anh từng là niềm hy vọng của cả một thế hệ. Nhưng những quyết định sai lầm cùng chấn thương dai dẳng khiến Sanches không thể vươn tới đỉnh cao mà lẽ ra anh xứng đáng.

Bàn thắng lịch sử của Ronaldo Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.