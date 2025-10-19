Cơn ác mộng chưa dứt với nạn nhân rời trại lừa đảo ở Campuchia

Nhiều nạn nhân sau khi thoát khỏi các trại lừa đảo ở Campuchia phải gánh chịu chấn thương tâm lý và thể chất, trong khi có người bị điều tra sau khi bị ăn cắp thông tin cá nhân.

“Tôi tới (Campuchia) sau khi xem quảng cáo kinh doanh, nhưng hóa ra lại là một tổ chức tội phạm. Tôi bị đánh đập và tra tấn trước khi thoát ra ngoài. Trên cơ thể tôi không có bộ phận nào lành lặn”.

Anh A, ngoài 20 tuổi, từng điều hành một doanh nghiệp phụ tùng ôtô ở Gyeongnam. Anh tới Campuchia vào nửa cuối năm 2024 sau khi nhận được lời đề nghị từ một nhà cung cấp phụ tùng. Họ muốn gặp để thương lượng bán phụ tùng với giá rẻ, thậm chí còn chi trả vé máy bay chiều đi.

Sau khi đến Sân bay Quốc tế Phnom Penh, một người Trung Quốc và một người Campuchia chào đón anh. Thái độ của họ thay đổi ngay lập tức khi anh bước lên xe. “Im mồm và nằm im”, người đàn ông Trung Quốc chĩa súng vào đùi A.

Hóa ra, họ là lừa đảo qua điện thoại. Trang web của nhà cung cấp phụ tùng cũng là giả. Họ nhốt anh A vào khu phức hợp và yêu cầu anh mở tài khoản ngân hàng. Khi A từ chối, họ tra tấn bằng dùi cui điện. Bạo lực diễn ra hàng ngày. Mỗi ngày anh được ăn 7 chiếc sủi cảo. “Báo gia đình ở Hàn Quốc gửi tiền” và “Mở tài khoản dưới tên gia đình mày và chuyển sang Campuchia” là hai trong số những yêu cầu từ băng nhóm.

A được giải cứu sau khoảng 10 ngày. Nhưng khắp cơ thể anh là vết bỏng, còn giác mạc bị tổn thương tới mức anh gần như mù hoàn toàn.

Nhiều tổ chức lừa đảo qua điện thoại ở Campuchia đang dụ dỗ người Hàn Quốc bằng “việc làm ở nước ngoài” và “việc làm thu nhập cao”. Gần đây, các tổ chức mở rộng hoạt động, đăng quảng cáo mời chào hợp tác kinh doanh. Liên Hợp Quốc ước tính các trung tâm lừa đảo, xuất hiện ở Đông Nam Á kể từ đại dịch Covid-19, kiếm hàng tỷ USD mỗi năm.

Nhiều khu phức hợp trống trơn

Cách khoảng 50 phút lái xe về phía nam Phnom Penh, một khu phức hợp mái xanh xuất hiện. Khu phức hợp gồm 10 biệt thự 4 tầng, mỗi tầng có 22 căn, nằm san sát nhau. Đây là căn cứ của một nhóm tội phạm Trung Quốc chuyên thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại trên toàn thế giới.

Hơn 4.000 người từ Hàn Quốc, Indonesia và nhiều quốc gia khác bị bắt giữ và ép tham gia đường dây lừa đảo tại khu tội phạm lớn nhất Campuchia, “Khu phức hợp Prince”.

Hôm 15/10, trên cổng các tòa nhà trong khu phức hợp Prince dán chữ 福 (Phúc). Tuy nhiên, gần như không có ai ở trong. Sau vụ một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn tới chết, chính quyền Campuchia đã tăng cường trấn áp và nhiều nhóm tội phạm phải lẩn trốn. Một người dân địa phương cho biết gần đây “những kẻ lừa đảo trực tuyến đã bỏ trốn, đem theo máy tính và thiết bị văn phòng”.

Khi phóng viên Chosun Daily chụp ảnh xung quanh khu phức hợp, cảnh sát đã hét lên: “Không được chụp ảnh”. Một công dân Hàn Quốc đi cùng nhóm phóng viên cho biết cảnh tượng này khá kỳ lạ bởi cảnh sát canh giữ một khu vực không có người sinh sống.

Nhiều người Hàn sống ở Campuchia đồn đoán một số “cảnh sát địa phương đồng lõa với các tổ chức”, trong khi một người Campuchia cho biết “họ sẽ trở lại như những con chuột chũi, tiếp tục tội ác”.

Giữa lúc chính quyền Campuchia tăng cường trấn áp, nhiều tổ chức đã di chuyển khỏi các khu phức hợp. Ảnh: Chinese social media.

Trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một số đoạn hội thoại giữa các tổ chức. “Hãy di chuyển đại bản doanh bởi cảnh sát đang đột kích quy mô lớn”, đi kèm những bức ảnh chúng chất thiết bị văn phòng lên xe tải.

Cộng đồng người Hàn Quốc sống ở Campuchia và Đại sứ quán Hàn Quốc ở Campuchia đã giải cứu A. Trong lúc ở đồn cảnh sát đợi nhân viên sứ quán, A cho biết những kẻ bắt cóc đã xuất hiện.

“Những kẻ đáng lẽ ra phải bị điều tra, lại vừa hút thuốc vừa cười đùa với cảnh sát, súng lăm lăm trong bao. Tôi rất sợ hãi”, anh kể lại.

Ranh giới giữa tội phạm và nạn nhân mờ nhạt

Anh B, ngoài 20 tuổi từ Jeju, đã lên chuyến bay đến Campuchia vào tháng 6/2024 sau khi nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng “công việc bán thời gian ngắn hạn, thu nhập cao”.

“Tôi đã tin vào quảng cáo hứa hẹn mức lương 5 triệu won trong 2 tuần”, B nói. Với kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng ở nước ngoài trước đó, anh không mảy may nghi ngờ. Sau đó, anh đã bị đưa vào “địa ngục trần gian” ở ngoại ô Phnom Penh. Những tên canh gác cầm dùi cui, chĩa súng và dùi cui vào mặt anh yêu cầu cung cấp mật khẩu ngân hàng.

“Bị đe dọa liên tục, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ mật khẩu”, anh nói.

Sau khi bị giam giữ khoảng 1 tháng, vào buổi sáng, anh đã trốn thoát sau khi lính canh rời đi trong chốc lát. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Nhóm tội phạm bắt cóc anh ở Campuchia đã lập ra nhiều công ty đứng dưới tên B và thực hiện hành vi lừa đảo. Tất cả tài khoản của B bị đóng băng. Anh bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra với cáo buộc lừa đảo hàng chục triệu won.

Cảnh sát Campuchia đột kích một tổ chức lừa đảo qua điện thoại ở Phnom Penh hôm 9/10, bắt giữ 18 nghi phạm. Ảnh: Cambodia China Times.

“Anh có thể xóa nợ và kiếm tiền ở Campuchia” - C, một thanh niên ngoài 20 tuổi đang chìm trong nợ nần, khó có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn này của công ty cho vay.

Ác mộng bắt đầu từ tháng 6/2024 khi C vay 2,2 triệu won với lãi suất hàng năm vượt 5.000%. Không đủ khả năng trả nợ, C nghe lời người cho vay quảng cáo về “việc làm tại một sòng bạc ở Campuchia trong một tuần, được xóa nợ và trả 3 triệu won”. Người cho vay thậm chí còn mua vé máy bay cho C. C nói với cha sẽ về sau một tuần và lên máy bay tới Campuchia hôm 17/7/2024.

Anh được đưa tới một khu phức hợp lừa đảo qua điện thoại. “Công ty cho vay đã bán mày cho chúng tao. Giờ mày phải lừa người Hàn Quốc qua điện thoại”, một thành viên trong tổ chức nói với C.

Hai ngày sau, C liều mạng nhảy từ tầng 3 xuống và trốn thoát. 5 ngày sau khi trở về Hàn Quốc, C trình báo sự việc với cảnh sát. Cảnh sát đang điều tra công ty cho vay nặng lãi dựa trên lời khai của C.

Chính quyền Campuchia và các cơ quan ngoại giao/điều tra Hàn Quốc báo cáo nhiều thanh niên Hàn Quốc nhận thức rõ về các nhóm tội phạm, nhưng vẫn bị bắt giữ và tra tấn. Vai trò giữa thủ phạm và nạn nhân trong nhiều vụ việc thường không rõ ràng.

“Ít ai trong số này có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ. Hầu hết chỉ muốn kiếm tiền, với ý nghĩ ai bị tổn hại cũng chẳng liên quan gì tới tôi”, Ok Hae-shil - sống ở Campuchia trong 14 năm, đã hỗ trợ một số người trở về từ các khu lừa đảo - chia sẻ với Reuters.

Ngày 18/10, khoảng 60 công dân Hàn Quốc trở về Seoul, nhưng đây là những nghi phạm bị trục xuất khỏi Campuchia và sẽ bị bắt giữ khi về quê hương. “Những người này có vị trí trong trung tâm lừa đảo và đóng vai trò như người quản lý”, Ok nói.

Ok và nhiều người từng trả hàng triệu won cho một số người trẻ để họ làm hộ chiếu mới và vé máy bay trở về Seoul, tuy nhiên họ đã bán vé và quyết định lại ở lại Campuchia.